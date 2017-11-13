(Görüntülü Haber) CHP’li Ağbaba'dan 'eğitim sistemi' eleştirisi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, eğitim sistemindeki değişiklikleri eleştirerek, \"Bir gün \'TEOG\'u kaldıracağız\' dedi, hiç böyle bir çalışma yok, ikinci gün TEOG\'u kaldırdı. Ne olduğu belirsiz sistemle, nitelikli-niteliksiz tartışmasıyla Milli Eğitim baştan aşağı yok edildi\" diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, konuşmasında Atatürk\'ün tüm Türkiye\'nin ortak değeri olduğunu ifade etti. Ağbaba ayrıca, partisine yönelik iftira kampanyası başlatılacağını ileri sürdü. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştiren Ağbaba, \"Her şeyi o yapıyor tek başına. Ne bakana, ne başkana ihtiyacı var. Her şeyi bilen tek adam. Kimin kaç çocuk yapacağına o karar veriyor. Doğurduğu çocuğu nasıl besleyeceğine o karar veriyor\" dedi. Eğitim sistemindeki değişiklikleri de eleştiren CHP\'li Veli Ağbaba, şöyle konuştu: \"Bir gün \'TEOG’u kaldıracağız\' dedi, hiç böyle bir çalışma yok, ikinci gün TEOG’u kaldırdı. Şimdi ne olduğu belirsiz sistemle, nitelikli-niteliksiz tartışmasıyla Milli Eğitim baştan aşağı yok edildi. Bir bakıyorsunuz ki üniversite sınavını değiştiriyor. Bir bakıyorsunuz 3\'üncü köprünün isminin değişmesine o karar veriyor. Bayramlarda otobüslerin ücretiz olacağına o karar veriyor. Lise öğrencisinin hangi okula gideceğine o karar veriyor. Dün bir şey daha duyduk, güldük hep beraber; yabacı futbolcunun oynayıp oynamayacağına da AKP Genel Başkanı karar veriyor. Ne diyor? \'2019\'a kadar bu yabancı tartışmaları son bulmalıdır\' diyor. Bakın yakında maçları da yönetirse hiç şaşmayın, maç sonuçlarını değiştirirse hiç şaşmayın.\" Ağbaba, konuşmasının devamında şunları kaydetti: \"Kendinden habersiz bir şeyin olması mümkün değil. ÖTV zamları açıklanıyor, vergiler açıklanıyor; yüzde 40 ve 68 oranında karar veren, açıklayan kendisi. Ardından bakıyor çok tepki var, düşüyor. Geçtiğimiz günlerde bir \'cam filmi\' olayı; kendi karar verdi, açıklattı, tepki olunca geri aldırdı. Tüm bakanlar ağzına bakıyor, tüm bürokratlar emir bekliyor. \'Sistemi kaldırın\' diyor; kaldırıyorlar. Kimse, \'Niye kaldırıyorsun?\' diye soramıyor çünkü kimsenin sorma cesareti yok. Belediye başkanlarını görevden alıyorlar. Seçilmiş başbakana, seçilmiş belediye başkanlarına darbe yaptı. Tek adamlık işte budur.\"