(Görüntülü Haber) CHP'li Ağbaba: Türkiye'yi bu kadar küçük düşürmeye ne hakkınız var?

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ABD\'de davası devam eden Reza Zarrab\'ın, Bakanlar Kurulu\'nun maaşının yarısını verdiği iddiasında bulunarak, \"Türkiye\'yi bu kadar küçük düşürmeye ne hakkınız var?\" dedi.



Veli Ağbaba, Adıyaman\'da partisinin Merkez İlçe Kongresi\'ne katıldı. Belediye Konferans Salonu\'nda düzenlenen kongreye; Ağbaba\'nın yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Adıyaman Belediye Başkanı Ak Partili Hüsrev Kutlu ve partililer katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun para transferlerini gösterdiği iddia edilen belgelerle ilgili konuştu. CHP\'lilerin fezlekeyle susturulmak istenildiğini savunan Ağbaba, şöyle dedi:



\"Türkiye\'nin gündemi yoğun. Geçtiğimiz günlerde CHP yönetiminin tamamına fezleke gönderildi. CHP Genel Başkanı\'ndan, Genel Başkan Yardımcılarına, Parti Meclisi\'nin tamamına bir fezlekeyle CHP susturulmak isteniyor. Kurumsal bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu fezlekelerinin tamamının bu hafta gelmesi anlamsız değil, bilinçli bir şekilde gönderildi. Neden? Geçtiğimiz hafta Türkiye\'yi ayağı kaldıran dünyanın herhangi bir ülkesinde bir belge açıkladı Genel Başkan. Ülkedeki herkes Man diye bir ülkeden haberdar oldu. Hala utanmadan yandaş medyası çizeri, yazarı, siyasetçisi, bakanı, politikacısı Kemal Kılıçdaroğlu\'na hakaret edip küfrediyorlar. Kardeşim sen namusluysan, sen dürüstsen eğer ticaret yapıyorsan Man diye bir ülkede ne işin var? Man\'a ne sattın da para geldi? Açıkça görüldüğü gibi etik olmayan, ahlak olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Belgelerin hepsi gerçek, orada hesapları var. Ciddi şekilde para gelmiş, bunlar ne için geldiği belli değil. Para transferleri var, açıklayamıyorlar. Tek yaptıkları şey, her zaman olduğu gibi \'Ey Kılıçdaroğlu, ey CHP zihniyeti\' diye bağırmaya çalışıyorlar. Bizi baskıyla bunları açıklamamamız için tehditle susturmaya çalışıyorlar. Fezleke gönderiyorlar. Bir kez daha söylüyorum; sonu ölüm olursa olsun, dönen namerttir.\"



\"BİZ ONLARLA AYNI GEMİDE DEĞİLİLİZ\"



Bakanlar Kurulu\'nun yarısının maaşını Reza Zarrab\'ın verdiğini iddia eden Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:



\"Amerika bir hırsızı yargılıyor Iran asıllı, 3 yıl önce 29 yaşındaydı. 30 milyar dolar serveti olduğu söyleniyordu. Bu 30 milyar dolar, Adıyaman\'ı 7 kez satın alır. 30 milyar dolar çok ciddi bir para. O zaman demiştik ki; \'Bu Reza Zarrab eş başbakan. AKP, HDP\'den sonra eş başkanlık sistemini getirmişti\' dedik. Kürsüde üzerimize yürüdüler. Niye? Eş başbakan, Bakanlar Kurulu\'nun yarı maaşını Reza Zarrab veriyor. Bakanlar Kurulu\'nun yarı maaşını, bildiğimiz yarısının maaşını Reza Zarrab veriyor. Türkiye\'yi bu kadar küçük düşürmeye ne hakkınız var? Bunu bir milli mesele haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki; \'Aynı gemideyiz.\' Değerli arkadaşlar, biz onlarla aynı gemide değiliz. Biz 700 bin liralık saat takanlarla, 40- 50 bin Euro rüşvet alanlarla, hırsızların önüne yatanlarla, aynı gemide değiliz. Biz Ermenek\'te \'Çocuğum maden, suyun altında kalan oğlum yüzme bilmiyor\' diyen anneyle aynı gemideyiz. Biz çocuğu soğuktan donarken saç kurutma makinesiyle çocuğunu ısıtmaya çalışan daha sonra kendisini çaresizlikten iple asan Emine anneyle aynı gemideyiz.\"



Yapılan konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede mevcut İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, yeniden seçildi.

