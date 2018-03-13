T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

(Görüntülü Haber) CHP'li Ağbaba: Nişasta bazlı şeker, kısırlık yapıyor (2)

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepki göstererek, "Nişasta bazlı şeker kanser yapıyor, obezite yapıyor

13 Mart 2018 20:41

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepki göstererek, \"Nişasta bazlı şeker kanser yapıyor, obezite yapıyor. Bir şey daha yapıyor değerli arkadaşlar. Diyor ya \'3 çocuk yapın, şimdi 5\'e çıktı, 5 çocuk yapın\' diyor ya. Bu nişasta bazlı şeker kısırlık yapıyor, kısırlık; bunu bilin. Tek bir sloganımız var: Şeker vatandır, vatan satılmaz\" dedi. Kars-Erzurum yolu üzerindeki Kars Şeker Fabrikası önünde bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki komisyon üyeleri, fabrika işçileriyle sohbet edip, hatıra fotoğrafları çektirdi. Kars’ın hayvancılıkta öncü il olduğunu belirten Ağbaba, Kars\'ta kapatılan fabrikanın sadece yöre ekonomisini etkilemeyeceğini söyledi. Fabrikaların kapatılmalarını eleştiren Ağbaba, şunları söyledi: \"Buradan iddiayla söylüyorum, her ortamda da konuşmaya hazırız, şeker fabrikalarının zarar etmesi kocaman bir yalan. Sen yatırım yapmazsan, sen gereken desteği vermezsen tabii ki zarar eder. Zarar ediyorsun, yöneticilerini değiştir. Niye işçiyi kapı dışarı ediyorsun, niye fabrikanın kapısına kilit vuruyorsun? Zarar ediyorsa Yavuz Sultan Selim, Osmangazi köprülerini, Avrasya Tüneli\'ni kapat. Onlar da zarar ediyor. Şehir hastaneleri de zarar ediyor. Böyle mantık olur mu arkadaşlar. Böyle devlet olur mu? Böyle devlet olmaz. Burası kapatılırsa bilin ki besicilik iyice bitecek. Bir vatanı vatan yapan şey, şehit kanlarıdır ama vatanı vatan yapan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Vatanı vatan yapan çay, vatanı vatan yapan tütün, vatanı vatan yapan şeker pancarı, vatanı vatan yapan pamuk, vatanı vatan yapan fındık, kayısı, et, zeytin, haşhaş. Vatanı vatan yapan bunlar arkadaşlar. Bunlar yoksa bizim varlığımızın ne anlamı var, ne önemi var.\" Nişasta bazlı şekerin kısırlığa neden olduğunu söyleyen Ağbaba, \"Nişasta bazlı şeker kanser yapıyor, obezite yapıyor. Bir şey daha yapıyor değerli arkadaşlar. Diyorya ‘3 çocuk yapın, şimdi 5’e çıktı, 5 çocuk yapın’ diyor ya. Bu nişasta bazlı şeker kısırlık yapıyor, kısırlık; bunu bilin. Tek bir sloganımız var: Şeker vatandır, vatan satılmaz\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bedir ALTUNOKKARS DHA CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli AğbabaBirDiyorBuTekKarsErzurumKarsFabrikasıCHP Genel Başkan Yardımcısı Veli AğbabaKarsınAğbaba KarsFabrikalarınAğbabaSenZararNiyeYavuz Sultan Selim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24