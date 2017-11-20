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Politika

(Görüntülü Haber) CHP'li Ağbaba: Milli tütün üretimi istiyoruz

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Milli tütün üretimi istiyoruz

20 Kasım 2017 17:05

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, \"Milli tütün üretimi istiyoruz. Amerikalıların tütünü Türkiye\'de satılırken, yerli tütünün satışına engel olunmasına karşı çıkıyoruz\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM\'nde beraberinde Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve 24\'üncü dönem Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. Malatya, Adıyaman ve Tokat\'ta üretilen tütünleri basın mensuplarına gösteren Veli Ağbaba, \"Artık bundan sonra Adıymanlı, Tokatlı ve Malatyalı için bir suç aleti olacak. Bu gördüğümüz içi boş makaron bir müddet sonra çiftçilerin cezaevine atılması için kanıt olacak, bir silah gibi gözükecek bunlar. Şimdi tütün üretimi ve satışı ile ilgili madde önce komisyonda, sonra genel kurulda kabul edildi. Bu torba yasa gündeme geldiği zaman CHP plan bütçe komisyon üyeleri olağan üstü mücadelesi ile kamuoyu oluştu ve bakan torba yasanın başladığı gün bu maddenin çekileceğini ve düzenlemeler yapılacağını ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda torba kanunu komisyonda ardından genel kurulda kabul edildi. Öncelikle bir şeyi sormak lazım; Böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu? Kim istedi bunu?\" dedi. Ağbaba, yerli tütün üretimi istediklerini söyleyerek, \"Milli tütün üretimi istiyoruz. Amerikalıların tütünü Türkiye\'de satılırken, yerli tütünün satışına engel olunmasına karşı çıkıyoruz\" diye konuştu.

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