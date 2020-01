(Görüntülü Haber) CHP'li Ağbaba: İsrail'i koruyan Kürecik kalkanı kaldırılsın

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İslam İşbirliği Örgütü\'nün, Filistin\'in başkenti ilan ettiği Doğu Kudüs\'e Türkiye tarafından büyükelçilik açılmasını destekleyeceklerini belirterek, \"Şimdi buradan hükümete bir çağrı yapıyoruz; eğer çok samimiyse Kudüs konusunda, Amerika\'nın İsrail\'i korumaya yönelik kurmuş olduğu füze kalkanı derhal kapatılsın, hodri meydan\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, geçen hafta partisinin Battalgazi İlçe Kongresi\'nde seçilen Bahattin Öner\'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ağbaba, Öner\'e görevinde başarılar dileyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik \"Açık söylüyorum, sen bittin\" sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya tepki gösterdi. Soylu\'nun Türkiye\'de yaşayan insanlar için bir tehlike durumuna geldiğini savunan Ağbaba, şunları söyledi: \"1 haftadan beri kamuoyunu meşgul eden, tehditleriyle bir İçişleri Bakanı koltuğunda oturan şahıs var. İçişleri Bakanı koltuğunda oturan şahıs, herkesin emniyet, can güvenliğinden sorumludur. Ama maalesef görmekteyiz ki İçişleri Bakanı kendisi bile, Türkiye\'de yaşayan insanlar için bir tehlike durumuna gelmiştir. İçişleri Bakanı kendini ispat etmeye, bir temiz belgesi almaya çalışmaktadır. İçişleri Bakanı, Türkiye siyasi tarihinde FETÖ\'den ihraç edilen ilk insandır. Kendi partisinden FETÖ\'cü olduğu için, Fethullahçı olduğu için ihraç edilmiştir. Geçmişte hem şu anki bulunduğu, sığındığı parti için söyledikleri ortada. \'Paçalarından yolsuzluk akıyor\' diyor kendisi. AKP ile ilgili Tayyip Erdoğan\'a \'Sen kim, Menderes olmak kim?\' diyen kendisi, \'Sen ülkeyi yönetemezsin, ülkeyi batırdın\' diyen kendisi. Şimdi temizlenmek, aklanmak için CHP\'ye, Genel Başkanı\'na saldırıyor. İçişleri Bakanı\'na yakışmayacak şekilde saldırıyor. Bu İçişleri Bakanı herkesin canını, malını; ülkede yaşayan herkesin can güvenliğini sağlamak için görevli olan İçişleri Bakanı kendisi Türkiye için bir tehlikedir artık. Kendisinin geçmişi bellidir. AKP\'ye en ağır hakaretleri yaparken, kendini bir koltuk uğruna pazarlamış birisidir. Onun tehditlerine de, pabuç bırakmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Genel Başkanımıza, bizlere, asla bu tehditlere boyun eğmeyiz, ondan da çekinmeyiz. Bir gensorusu verdik İçişleri Bakanı ile ilgili. İçişleri Bakanı\'nın, her icraatını daha fazla mercek altına alacağız.\" \"KÜRECİK FÜZE KALKANI KALDIRILSIN\" Ağbaba, İslam İşbirliği Örgütü\'nün Doğu Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak karar almasını değerlendiren Ağbaba, Türkiye\'nin Doğu Kudüs\'e büyükelçilik açması durumunda destek vereceklerini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına en iyi cevabın Kürecik\'teki ABD füze kalkanı radar sisteminin kaldırılması olacağını ifade eden Ağbaba, şöyle devam etti: \"Dün İslam İşbirliği Örgütü toplandı, önemli bir karar aldı. Doğu Kudüs\'ün, Filistin\'in başkenti olarak tanınması kararı alındı. Genel Başkanımız \'Doğu Kudüs\'ten derhal bir büyükelçilik açın\' çağrısı yaptı. Bunu desteklediğimizi söylemek istiyorum. Kudüs\'le ilgili ABD\'nin yapmış olduğu şeye en güzel cevap, Malatya\'dan verilmesi lazım. 2011\'de biliyorsunuz İsrail\'i korumaya yönelik Kürek\'e bir füze kalkanı yapıldı. O dönemki Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sinirlioğlu itiraf etti; \'İsrail\'i korumaya yönelik bir kalkandır\' dedi. Suriye\'den, İran\'daki atılacak füzeleri buradan tespit edip, Hollanda\'ya ve İsrail\'e bildiren bir üçlü yapının en önemli yanıdır, en önemli yapısıdır İsrail kalkanı. Hükümete çağrı yapıyoruz; eğer çok samimiyse Kudüs konusunda, ABD\'nin İsrail\'i korumaya yönelik kurmuş olduğu füze kalkanı derhal kapatılsın, hodri meydan. Biz de senin arkandayız. Gel Kürecik\'i, Anadolu\'yu İsrail\'in güvenliği için hedef yapan bu kalkanı, bizim topraklarımızdan kaldır. Biz bu topraklarda İsrail devletini korumaya yönelik füze kalkanının hedefi olmak istemiyoruz, onun bir aracı da olmak istemiyoruz. Madem Kudüs konusunda bu kadar samimiyiz, verilecek en güzel cevaplardan birisi budur.\" Ağbaba, İstanbul\'da Ataşehir Belediye Başkanı Battal İzgeldi\'nin görevden alınmasıyla de, \"Ataşehir Belediye Başkanı\'nın görevden alınması, tamamen siyasi bir operasyondur. Tamamen Cumhuriyet Halk Partisi\'ne yönelik bir operasyondur. Bunun yolu yöntemi bellidir\" dedi.