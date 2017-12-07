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Politika

(Görüntülü Haber) CHP'li Ağbaba: Bu konuda ABD'nin karşısındayız (1)

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Milletvekili Veli Ağbaba, ABD'de Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının karşısında olduklarını belirterek "Türkiye olarak bu konuda sonuna kadar ABD'nin kararının koşulsuz, fakatsız, am

07 Aralık 2017 18:14

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Milletvekili Veli Ağbaba, ABD\'de Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması kararının karşısında olduklarını belirterek \"Türkiye olarak bu konuda sonuna kadar ABD\'nin kararının koşulsuz, fakatsız, amasız karşısındayız.\" dedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında ABD\'nin Kudüs\'ü başkent olarak tanıması kararını eleştirdi. Veli Ağbaba, Trump\'ın aldığı kararın hem Türkiye hemde Müslüman ülkeler açısından kabul edilemez olduğunu kaydederek şöyle konuştu: \"Bu durum tamamen Ortadoğu\'yu karıştırmaya yönelik bir tutum. Burada herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Türkiye olarak bu konuda sonuna kadar ABD\'nin kararının koşulsuz, fakatsız, amasız karşısındayız.\"

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