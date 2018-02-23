(Görüntülü Haber) CHP'den Turhal Şeker Fabrikası için imza kampanyası

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - CHP Tokat İl Başkanlığı\'nca, Turhal Şeker Fabrikası\'nın özelleştirilmesine karşı kent merkezinde stant kurularak, imza kampanyası başlatıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecine başlandığının duyurulmasının ardından Turhal\'daki Şeker Fabrikası\'nın özelleştirme kapsamından çıkarılması için CHP Tokat İl Başkanlığı\'nca Cumhuriyet Meydanı\'nda stant kurularak, imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasının 3 gün boyunca devam edeceğini belirten CHP Tokat İl Başkan Yardımcısı Hadiye Ardahanlı, \"Turhal Şeker Fabrikamızın kapatılmasını istemiyoruz. Her ne kadar söylem özelleştirme olsa da bizim daha önceden Tokat Sigara Fabrikası ile deneyimimiz var. Orada da gördük ki özelleştirmenin sonucu kapatılmayla bitiyor. Turhal Şeker Fabrikası\'nın, Tokat ve Türkiye ekonomisi için son derece önemli olduğunu binlerce aileye geçim kaynağı olduğunu biliyoruz. Kapatılmasına, özelleştirilmesine kesinlikle karşıyız\" dedi.