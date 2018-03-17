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(Görüntülü Haber) CHP'den 'İstiklal Marşı' için değişiklik önerisine tepki

Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ İZMİR (DHA) İZMİR'de, CHP Konak İlçe Teşkilatı, İstiklal Marşı'nın bestesine yönelik değişiklik önerisine tepki gösterdi

17 Mart 2018 15:23

Taylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ İZMİR (DHA) İZMİR\'de, CHP Konak İlçe Teşkilatı, İstiklal Marşı\'nın bestesine yönelik değişiklik önerisine tepki gösterdi. Lina Tuana Başak\'ın İstiklal Marşı\'nın 10 kıtasını okuduğu basın açıklamasında, ilçe Başkanı Osman Çağrı Gruşçu da Modern devlet kazanımları bugün özgür aklın ve bilime uzanan yolun fırsat eşitliğinin simgesidir. Ne yazık ki bundan rahatsız olanlar her fırsatta cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına savaş açmaktan çekinmemektedirler dedi.CHP Konak İlçe Başkanlığı, Alsancak\'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde \'İstiklal Marşımıza dokunma\' adı altında açıklama yaptı. İstiklal Marşı\'nın dizelenin yazılı bulunduğu dövizleri taşıyan gruptakilerden Lina Tuana Başak, marşın 10 kıtasını okudu. Ardından grup adına basın açıklamasını CHP Konak İlçe Başkanı Osman Çağrı Gruşçu yaptı. Gruşçu, Modern devlet kazanımları bugün özgür aklın ve bilime uzanan yolun fırsat eşitliğinin simgesidir. Ne yazık ki bundan rahatsız olanlar her fırsatta cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına savaş açmaktan çekinmemektedirler. Çünkü asıl hedef onlarca kez meşruluğunu, itibarını ve inandırıcılığını yitirmiş olan iktadırının sürmesini sağlamak ve hesap vermekten kaçmaktır. Bunu yapıbilmek adına OHAL ile yerleştirilmeye çalışılan baskıcı ara rejim sürekli belirsizlik üreterek bizleri umutsuzluğa ve çaresizliğe sürüklemeye çalışmaktadırlar. Bizlerini ortak aklını, birlikte mücadelesini, direnme gücünü hedef almaktadır. Sürekli olarak yeni söylemler icat ederek gündemi değiştirmeye çalışmaktadırlar dedi. CHP\'liler açıklamanın ardından caddeden ayrıldı.

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