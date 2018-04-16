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Politika

(Görüntülü Haber) CHP'den Isparta'da oturma eylemi

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- CHP Genel Merkezi tarafından 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla düzenlenen oturma eylemi, Isparta'da da gerçekleştirildi

16 Nisan 2018 21:58

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- CHP Genel Merkezi tarafından \'OHAL değil demokrasi istiyoruz\' sloganıyla düzenlenen oturma eylemi, Isparta\'da da gerçekleştirildi. CHP Isparta İl Başkanlığı tarafından Kaymakkapı Meydanı\'nda düzenlenen oturma eylemine, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer, İl Başkanı Ahmet Kürkçü\'nün de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 partili katıldı. Burada İl Başkanı Ahmet Kürkçü ortak basın açıklamasını okudu. \'OHAL\'e hayır\', \'Demokrasi istiyoruz\', \'Herkes için adalet\' sloganlarının atıldığı eylemde İzmir Marşı okundu. Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, \"Şapkası elinde halkı selamlayan merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in anıtının önünde bugün demokrasi istemek üzere buradayız. Sayın Demirel de yıllarca demokrasi mücadelesi verdi. 1960\'lı yıllardan bu yana verilen bu mücadelede biz o zaman çocuktuk, şimdi belli bir yaşa geldik ama hâlâ aynı mücadele sürüyor. OHAL\'i \'1.5 ay\' diye başlattılar, 2 yıl oldu hâlâ devam ettiriliyor ve yine 4 ay uzatmaya çalışıyorlar. Biz bu hukuksuzluğa son vermek için bugün buradayız\" dedi. Basın açıklamasının ardından grup yaklaşık 1 saat oturma eylemi gerçekleştirdi.

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