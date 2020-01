(Görüntülü Haber) CHP Tunceli İl Başkanı Güder, Ak Parti kongresine katıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Ak Parti İl Başkanlığı 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin yanı sıra, CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder de katıldı. Salonda bir konuşma yapan Cevdet Yılmaz, kongreyi baştan sona kadar izleyen CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder\'e teşekkür etti.



Ak Parti Tunceli İl Başkanlığı 6\'ncı Olağan Kongresi Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin yanı sıra CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder de katıydı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuşması sırasında, kongreyi başından sonuna kadar izleyen CHP İl Başkanı Güder\'e konuşmasında teşekkür etti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi bir yandan ülkeyi büyütmeye çalışırken, diğer yandan terörle mücadele edildiğini belirterek, şöyle konuştu:



\"Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmeye, istihdam sağlamaya, üretimimizi artırmaya, insanımıza iş bulmaya, aş bulmaya çalışıyoruz. Türkiye, 15 Temmuz gibi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu hain darbe girişiminin yapmış olduğu tahribatı Türkiye kısa zamanda atlattı ve 2017\'ye çok güçlü bir şekilde girdi. Dünyayı, Avrupa\'yı kıskandıracak büyüme rakamlarına ulaştık. En son 3\'üncü çeyrekte de dünyada rekor kırarak 11.1 gibi önemli bir büyüme rakamını yakaladık. Türkiye\'de her yıl 1 milyona yakın insanımız iş gücüne katılıyor. Her yıl 1 milyon gencimize iş bulmak, aş bulmak zorundayız. Onun için her yılda yüzde 5\'lerin üzerinde bu ülke, büyümek zorunda. Son 7 yılda Türkiye olarak 6 milyon 600 bin insanımıza iş bulmuşuz, aş bulmuşuz, onları işe yerleştirmişiz.\"



\"BİRİLERİ BU DARBE GİRİŞİMİNE TİYATRO DİYEBİLİR, NORMALDİR\"



Bazılarının 15 Temmuz darbe girişimini tiyatro izler gibi izlediğini belirten Tüfenkçi, \"15 Temmuz\'da bu necip millet, siyasi parti ayrımı gözetmeden meydanlara çıktı, darbelere karşı demokrasi ve milli iradeyi savundu. Birileri tiyatro gibi seyretmiş olabilir, birileri bu darbe girişimine \'Tiyatro\' diyebilir, normaldir. Çünkü onlar tiyatro izler gibi seyrettiler. Ama bu ülkede 250 kardeşim canını verdi. Tunceli\'ye gelirken Munzur Vadisi\'nde baraj ve HES yapılmaması için bir çok talep iledildi bana. Ben de Munzur Vadisi\'nin korunması, baraj ve HES yapılmaması için bu talepleri Başbakan ve Cumhurbaşkanımıza ileteceğim.\" diye konuştu.



\"TERÖR, DEMOKRATİK SİYASETİN DÜŞMANIDIR\"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, terörün hem ekonominin, hem demokrasinin düşmanı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:



\"Terörün ortadan kalktığı, demokratik ortamın geliştiği, kalkınmanın olduğun bir ortamdan en fazla gençler istifade edecekler. Terör ekonominin düşmanı olduğu gibi, demokrasinin de düşmanıdır. Terörün olmadığı bir ortamda, hem kalkınmanızı hızlandırır, hem demokratik haklarınızı çok daha rahat bir şekilde kullanırsınız. Terör özgürlüklerin ve demokrasinin düşmanıdır. Siyasi görüş farklılıklarımız ne olursa olsun, sandıkta hangi partiye oy veriyorsak verelim, terör konusunda ilkesel bazda bir duruş sergilememiz lazım. İster PKK, ister DEAŞ, ister FETÖ, ister DHKP-C olsun, kim olursa olsun, bütün terör örgütlerine karşı ortak bir tavır sergilememiz lazım. Dersim halkı çukur siyasetine, teröre karşı hep birlikte bir duruş sergiledi. Bütün Türkiye\'de bunun olmasını temenni ediyoruz. Bütün siyasi partilerin bunu yapmasını temenni ediyoruz. Çünkü terör, siyasetin de düşmanıdır. Terörün olduğu yerde sivil siyaset, demokratik siyaset olmaz. Terörün olmadığı yerde her türlü farklılıklarımızla demokratik siyaseti yapma imkanımız olur.15 yılda 230 milyar dolar olan ekonomimiz geçen yıl itibariyle 860 milyar dolara yükselmiştir. Yaşadığımız sıkıntılar, darbe girişimleri, terör hadiseleri olmasaydı, emin olun 1 trilyon doları çok rahat bir şekilde geçmiş olacaktık. İçeriden, dışarıdan saldırılara rağmen 860 milyar dolara ulaştık. Geçen yıl FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini yaşadığımız halde, bu yıl ilk 3 çeyrekte yüzde 7.4 büyüme sağladık.\"



\"TUNCELİ\'DE MİLLETVEKİLİ İSTİYORUZ\"



Kongreye katılan partililere Tunceli\'den milletvekili istediklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, \"Şu an Tunceli\'de milletvekilimiz yok. İnşallah 2019\'da AK Parti Tunceli\'de milletvekili çıkaracak. Allah\'ın izni, milletimizin desteği ve sizlerin gayreti ile Tuncel\'de bir milletvekili çıkaracağız. Artık AK Partimizin Tunceli\'de bir milletvekilimiz olsun istiyoruz. Milletvekili çıkardıktan sonra çok daha bereketli bir şekilde Tunceli\'ye hizmet etmeye devam ederiz inşallah.\" diye konuştu.



Bakan Tüfenkçi ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz kongre ardından Tunceli Valiliği\'ni ziyaret ederek, Vali Tuncay Sonel\'den kendin sorunları hakkında brifing aldı. Tüfenkci ve Yılmaz, Valilik ziyaretinden sonra Tunceli\'den ayrıldı. Ak Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ise kongrede yeniden seçildi.