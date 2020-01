(Görüntülü Haber) CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç, mezarı başında anıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 2\'nci yıl dönümünde, Nazımiye ilçesindeki mezarı başında anıldı. Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, \"Milliliğin ne olduğunu, yerliliğin ne olduğunu, Kamer Genç yılllar önce bütün Türkiye\'ye gösterdi. Millilik anket sonuçlarına bakarak olmuyor\" dedi. CHP\'den 7 dönem Tunceli Milletvekililiği yapan ve 2 yıl önce pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Kamer Genç, memleketi Nazımiye\'nin Ramazan Köyü\'ndeki mezarı başında anıldı. Anma törenine, Kamer Genç\'in eşi Sevim Genç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Tunceli Vali Yardımcısı ve Nazımiye Kaymakamı Akın Zor, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bazı CHP\'li milletvekilleri katıldı. Genç için düzenlenen anma töreni saygı duruşuyla başladı. Alevi dedesi tarafından Kuran\'ı Kerim okunmasının ardından Kamer Genç\'in mezarına karanfil bırakıldı. \'KAMER GENÇ GİBİ MECLİS\'E SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ\' CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Kamer Genç\'in FETÖ ile ilgili olarak TBMM\'de 8 yıl önce yaptığı bir konuşmayı törene katılanlara dinletti. Özel, Genç\'in FETÖ\'yü 8 yıl önce bildiğini ve ilk kez FETÖ diyen kişinin Genç olduğunu belirtti. Özgür Özel, Kamer Genç\'i Meclis çalışmalarında çok aradıklarını, onun cesaretiyle bugün Meclis\'te tüm muhalefet milletvekillerince örnek alınan biri olduğunu söyledi. Özel, \"Meclis\'te konuşurken dizleri titremeden karşısındaki 300 milletvekilinin dizlerini titreten, onlara gözlerinin içine baka baka doğruları söyleyen bir yiğit insanın bugün mezarının başındayız. Kamer Genç bizim için önce ustadır, önce ağabeydir, yolunu takip ettiğimiz hocamızdır. Bugün Meclis\'i değersizleştirmeye, yok etmeye çalışıyorlar. Biz Kamer Genç gibi Meclis\'e sahip çıkmaya devam edeceğiz\" diye konuştu. \'TEK AMACI MEMLEKETİNE HİZMET ETMEKTİ\' CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise yıllarca birlikte çalıştıkları Kamer Genç\'i memleketine âşık bir siyasetçi olarak hatırladıklarını söyledi. Ağbaba, Genç ile yaşadığı bir anıyı da paylaşarak, şunları söyledi: \"Bir gün birlikte Ovacık ilçesine seyahat ederken, Munzur Çayı\'nın kenarında yol alıyorduk. Munzur Çayı kıvrıla kıvrıla yanımızda akıyordu. O esnada Kamer Genç, bana, \'Allaha dua ediyorum; öldüğümde ruhumun Munzur\'un kenarında gezmesini sağla diye\' dedi. Dua ettiğine şahidim. Memleketine, toprağına ve insanlarına bağlıydı, tek amacı memleketine hizmet etmekti. Kamer Genç ölürken bile herkese ders verdi. Şu an Türkiye\'de yoğun tartışılan bir konu üzerine, Kamer Genç ölürken bile, o konu üzerinde herkese bir ders verdi. Milliliğin ne olduğunu, yerliliğin ne olduğunu, Kamer Genç, yılllar önce bütün Türkiye\'ye gösterdi. Millilik anket sonuçlarına bakarak olmuyor. Kamer Genç öldüğü gün sevgili eşine bir vasiyette bulundu. Dedi ki \'Beni doğduğum köyün topraklarına gömün ve üzerime de Türk bayrağını serin\'. Bütün Türkiye\'ye milliliğin ve yerliliğin ne olduğunu gösterdi.\" \'ONLAR HOCA EFENDİ HAZRETLERİ DERKEN, FETÖ DİYEN KAMER GENÇ\'Tİ\' Ağbaba, Genç\'in FETÖ konusunda yıllarca mücadele ettiğini, Meclis kürsüsünde her zaman bu örgütün tehlikesini dile getirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti: \"Herkes FETÖ\'nün nasıl bu duruma geldiğini tartışıyor. Oysa ki Kamer Genç yıllarca Meclis kürsüsünde FETÖ tehlikesini dile getirip hükümeti uyardı, ancak dinlemediler. Hatta bugün birileri çıkıp CHP\'yi suçluyor. Bizim partide Meclis\'e bomba atanların kardeşleri çıkmadı. Bizim içimizde Boğaz Köprüsü\'nde sivillere kurşun sıkanların akrabaları çıkmadı. Bizim CHP Grubu içinde milletvekillerinin bir tek yakını, bir tek akrabası FETÖ\'cü ya da darbeci çıkmadı. 250 şehidin üzerine kurşun sıkan bir tek akrabamız, yakınımız, hısımımız yok. Onlar Fetullah hocaefendi hazretleri derken bizim içimizde FETÖ diyen Kamer Genç çıktı. Fazla söze gerek yok. Kamer Genç\'in yıllarca yaptığı konuşmalar arşivlerde duruyor. Merak eden açıp baksın, gerçekleri görsün.\" \'BAZEN ÜLKE ELDEN GİDİYOR DİYE ÇOK KORKUYORDU\' Anma töreninde son konuşmayı yapan Sevim Genç de eşi Kamer Genç\'in Türkiye\'nin bölünmez bütünlüğünü hep savunduğunu belirterek, şöyle dedi: \"Ülkesini ve vatanını çok severdi. Bazen ülke elden gidiyor diye çok korkuyordu. Biliyordu ki Türkiye\'yi Ortadoğu\'nun karmaşık durumuna sokacaklarını hep söylüyordu ve bu durumu hiç istemiyordu. Asla Türkiye\'nin bölünmesinden yana değildi. Hep ülkesini sevdi, ülkesine hizmet etti ve Tunceli onun için vazgeçilmez bir sevdaydı. Meclis\'teki her konuşmasına Tunceli ile başlar, Tunceli ile bitirirdi. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.\"