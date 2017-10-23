T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) CHP Strasbourg Bürosu Açıldı

Levent Gündüz- Engin Akgürbüz / Strasbourg, 23 Ekim (DHA)- CHP Strasbourg Bürosu Pazar günü CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Tekin Bingöl’ün katılımıyla açıldı

23 Ekim 2017 14:22

Levent Gündüz- Engin Akgürbüz / Strasbourg, 23 Ekim (DHA)- CHP Strasbourg Bürosu Pazar günü CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Tekin Bingöl’ün katılımıyla açıldı.

Strasbourg kentine beş kilometre uzaklıktaki Hoenheim ilçesinde 170 metrekare büyüklüğünde CHP Strasbourg bürosun açılışına 200’den fazla davetli katıldı.

Davetliler arasında Strasbourg Başkonsolosu Özgür Çınar, sivil toplum derneklerin temsilcileri, Avrupa’da faaliyet gösteren CHP büro temsilcileri ve Avustralya CHP büro temsilcileri bulundu. Program büronun girişinde kurdele kesimiyle başladı. Ardından saygı duruşu, İstiklal marşı, CHP Strasbourg Birlik Başkanı Mustafa Kemal Özçelik, Başkonsolos Özgür Çınar, CHP Parti Meclis Üyesi ve Yurtdışı sorumlusu Emre Çam’ın hoş geldiniz konuşmalarıyla devam etti.

CHP Parti Meclis Üyesi Emre Çam konuşmasında, “Türkiye’yi, ülkemizi seviyoruz. Türkiye’nin siyasetinden hoşnut değiliz. Değişmesini istiyoruz. Üç yıldır örgütlenmek için koşuşturuyoruz. Avrupa’nın merkezi sayılan Strasbourg’ta yeni CHP büromuzda sorunlarımızı birlik, beraberlik içinde konuşacağız” dedi. CHP Strasbourg Birlik Başkanı Mustafa Kemal Özçelik ise büromuzun açılışında emeği geçen destek olan herkese teşekkür ederek daha çok mücadele edeceklerini duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Tekin Bingöl Strasbourg Bürosun açılışında özetle şöyle konuştu: ‘Strasbourg bugün tarihi bir gün yaşıyor. Fransa’da yaşayan vatandaşlarımızın burada yapılacak etkinlikleri yakından izlemesini istiyorum. Burada sorunlar tartışılacak, Türkiye’de meclise gelecek. Bu büronun açılışında özel yaşamlarından, bütçesinden, fedakârlık eden herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz Türkiye sevdalısıyız. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımın sorunlarına öncelik vermek zorundayız. Çünkü onlar ciddi bir katma değer yaratıyor. Türkiye’de yaşayan 80 milyon vatandaşımla yurtdışında yaşayan vatandaşlarım aynıdır” dedi.

Strasbourg CHP bürosun açılışında destek veren herkese Milletvekili Tekin Bingöl ve CHP Teşkilat üyeleri tarafından teşekkür sertifikası verildi. Strasbourg CHP yönetimi büro açılışına katılan Milletvekili Tekin Bingöl’e Strasbourg CHP teşkilatı kristal teşekkür şilti takdim etti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent Gündüz Engin AkgürbüzStrasbourgEkim DHA CHP Strasbourg Bürosu PazarCHP Genel Başkan YardımcısıMilletvekili Tekin BingölünHoenheimCHP StrasbourgDavetlilerStrasbourg BaşkonsolosuAvrupadaCHPAvustralya CHPProgram

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24