(Görüntülü Haber) CHP Strasbourg Bürosu Açıldı

Levent Gündüz- Engin Akgürbüz / Strasbourg, 23 Ekim (DHA)- CHP Strasbourg Bürosu Pazar günü CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Tekin Bingöl’ün katılımıyla açıldı.



Strasbourg kentine beş kilometre uzaklıktaki Hoenheim ilçesinde 170 metrekare büyüklüğünde CHP Strasbourg bürosun açılışına 200’den fazla davetli katıldı.



Davetliler arasında Strasbourg Başkonsolosu Özgür Çınar, sivil toplum derneklerin temsilcileri, Avrupa’da faaliyet gösteren CHP büro temsilcileri ve Avustralya CHP büro temsilcileri bulundu. Program büronun girişinde kurdele kesimiyle başladı. Ardından saygı duruşu, İstiklal marşı, CHP Strasbourg Birlik Başkanı Mustafa Kemal Özçelik, Başkonsolos Özgür Çınar, CHP Parti Meclis Üyesi ve Yurtdışı sorumlusu Emre Çam’ın hoş geldiniz konuşmalarıyla devam etti.



CHP Parti Meclis Üyesi Emre Çam konuşmasında, “Türkiye’yi, ülkemizi seviyoruz. Türkiye’nin siyasetinden hoşnut değiliz. Değişmesini istiyoruz. Üç yıldır örgütlenmek için koşuşturuyoruz. Avrupa’nın merkezi sayılan Strasbourg’ta yeni CHP büromuzda sorunlarımızı birlik, beraberlik içinde konuşacağız” dedi. CHP Strasbourg Birlik Başkanı Mustafa Kemal Özçelik ise büromuzun açılışında emeği geçen destek olan herkese teşekkür ederek daha çok mücadele edeceklerini duyurdu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Tekin Bingöl Strasbourg Bürosun açılışında özetle şöyle konuştu: ‘Strasbourg bugün tarihi bir gün yaşıyor. Fransa’da yaşayan vatandaşlarımızın burada yapılacak etkinlikleri yakından izlemesini istiyorum. Burada sorunlar tartışılacak, Türkiye’de meclise gelecek. Bu büronun açılışında özel yaşamlarından, bütçesinden, fedakârlık eden herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz Türkiye sevdalısıyız. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımın sorunlarına öncelik vermek zorundayız. Çünkü onlar ciddi bir katma değer yaratıyor. Türkiye’de yaşayan 80 milyon vatandaşımla yurtdışında yaşayan vatandaşlarım aynıdır” dedi.



Strasbourg CHP bürosun açılışında destek veren herkese Milletvekili Tekin Bingöl ve CHP Teşkilat üyeleri tarafından teşekkür sertifikası verildi. Strasbourg CHP yönetimi büro açılışına katılan Milletvekili Tekin Bingöl’e Strasbourg CHP teşkilatı kristal teşekkür şilti takdim etti.