(Görüntülü Haber) CHP Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Çoban: “Daralan hazine için İstanbul'a ihanet ediliyor”

İSTANBUL, (DHA) -MARMARA Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü’nün TOKİ’ye devredilme kararına Şişli Belediyesi Meclis üyelerinden itiraz geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapılan verilen itiraz dilekçesi öncesinde açıklama yapan CHP Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Tonguç Çoban, “Plan değişikliği kararı doğrudan Ankara’dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir müdahaleyle oldu. İstanbul’a ihanet ettiler, yeni bir ihanetle daha karşı karşıyayız. Elde kalan son boşluklar da haraç mezat satılarak daralan hazineye gelir olarak kaydedilmek isteniyor” diye konuştu.





Marmara Üniversitesi\'nin İletişim ve Diş Hekimliği Fakültelerinin bulunduğu Nişantaşı Kampüsü’nün yaklaşık dönümlük arazisinin imar planının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konut ve ticari birimler yapılmak üzere değiştirilmesi Şişli Belediyesi’ni harekete geçirdi. Belediye meclis üyeleri arazinin TOKİ’ye devredilme kararına karşı çıkmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesi verdi.





“DAVA SÜRECİNDEKİ KARARIN İHALESİ YAPILIYOR, HALKIN KARARI TANINMIYOR”





İtiraz dilekçesi öncesinde basın açıklaması yapan CHP Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Tonguç Çoban, İstanbul’da kalan son kamu alanlarından biri olan arazinin 15 Mart’ta yapılacak ihalesine tepki göstererek, şunları söyledi:





“Yıllardır Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak kullanılan yaklaşık 25 dönümlük bir arazinin, üniversite olmaktan çıkarılarak yoğun bir imara açılmasına yönelik plan değişikliğine itiraz etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz.





Şişli Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri olarak, bu plan değişikliğine itiraz ediyoruz. Çünkü burası İstanbul’un merkezinde, trafiğin son derece yoğun olduğu Şişli ve Teşvikiye bölgesindeki son kamu alanıdır. Bu alanın başka bir kamu kuruluşuna ayrılmaksızın üniversite olmaktan çıkarılarak; ticarete, konuta ve özel sağlık ile eğitime ayrılan bir bölge olma planıyla karşı karşıyayız. Şu anda askıda olan plana itirazımızı yapacağız ve eğer itiraz sürecinde yaptığımız itirazlar kabul edilmezse bu kararı dava süreci ile takip edeceğiz. Esas ilginç olan henüz bu plan değişikliği kabul edilmemişken, itirazlar yapılıyorken ve dava süreci sonuçlanmadan 15 Mart’ta buranın ihalesinin yapılacak olması. Yani aslında karar çok önceden verilmiş. ‘Biz halkı, belediyeleri, meclis üyelerini ve İBB’yi tanımıyoruz’ diyen bir yaklaşımla karşı karşıyayız.”





“İSTANBUL’A İHANET EDİLİYOR”





Şişli ilçesinde yer alan bölgelerin sadece Şişli Belediyesi’nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kararlarıyla plan değişikliğine gidebileceğini vurgulayan CHP Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Çoban, kararın doğrudan Ankara’dan gelmesine tepki göstererek, “Plan değişikliği kararı doğrudan Ankara’dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir müdahaleyle oldu. İstanbul’a ihanet ettiler, yeni bir ihanetle daha karşı karşıyayız. Eğer bu plan değişikliği kabul edilirse İstanbul’un en merkezi noktasında trafiği altüst edecek bir imar yoğunluğuyla karşı karşıya kalacağız. Biz buna itiraz ediyoruz. Bizim talebimiz halkımızın talebidir” şeklinde konuştu.





“ELDE KALAN BOŞ ALANLAR SATILARAK, DARALAN HAZİNEYE KAYDEDİLMEK İSTENİYOR”





Kentin merkezinde kalan bu tip kamusal alanların mutlaka yeşil alan olarak kalması ya da kamusal hizmet olarak kullanılması gerektiğini belirten Çoban, “Ancak elde kalan son boşluklar da haraç mezat satılarak daralan hazineye gelir olarak kaydedilmek isteniyor. Biz buna itiraz ediyoruz. İstanbul’un bu kadar imar yoğunluğuna ihtiyacı yok. İstanbul’un çocuklarının oynayacağı parklara ve yeşil alanlara ihtiyacı var” diye konuştu.





“BİRİLERİNİN BU ALANDAN RANT SAĞLAMASINA İTİRAZ EDİYORUZ”





Basın açıklamasında konuşan CHP Şişli Belediyesi İlçe Başkanı Veli Çelik ise, şöyle dedi:





“İstanbul’un sorunu beton değil; boş alan yaratmaktır. Zaten trafik ve betonlaşmadan dolayı boğulmuş halde olan İstanbul’a yeniden rant sağlamak amacıyla yoğunluk katacak imar planları yapılmamalıdır. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne ait yerleşkenin bulunduğu ve yeşil alanın olduğu yerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar değişikliğiyle 1/1000 ve 1/5000 planlarının tadilatını yapılarak TOKİ’ye devredilmesine karşıyız. TOKİ’nin de, 15 Mart’ta yapılacak ihale süreciyle burayı AVM ve rezidans gibi yoğunluk arttırıcı bir imara dönüştürmesine ve birilerin buradan rant sağlamasına itiraz ediyoruz.”





Şişli Belediyesi Meclis Üyeleri, basın açıklaması sonrasında itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim ederek bölgeden ayrıldı.