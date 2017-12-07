(Görüntülü Haber) CHP Malkara İlçe Başkanı: Flamalarımızın arasındaki HDP flaması komplo

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde CHP\'lilerin ilçe kongresi öncesi astığı CHP flamalarını yanına bir HDP flamasının asılıp, sosyal medyada paylaşılmasına CHP İlçe Başkanı Hülya Ertan tepki gösterip, olayın komplo ve provokasyon olduğunu söyledi.



Malkara\'da 10 Aralık günü yapılacak CHP ilçe kongresi öncesinde, ilçenin caddelerine CHP flamaları asıldı. Ancak CHP\'nin flamaları arasında bir HDP flamasının da asılı olduğu görüldü. CHP ve HDP flamalarının yan yana olduğu görüntülenerek sosyal medya hesaplarından yayınlandı. CHP İlçe Başkanı Hülya Ertan, yaşananlar üzerine düzenlediği basın toplantısında partilerinin flamalarının yanına HDP flamalarının asılmasının bir provokasyon olduğunu söyledi. Ertan, \"10 Aralık pazar günü ilçe kongremizin bir demokrasi şöleni olması için elimizden gelen her şeyi yapmanın çabasındayız. Örgütümüz dimdik ayakta olup birlik ve beraberlik içerisinde, hiçbir sıkıntımız yok, hiçbir problemimiz yok. Bizler de sizler gibi sosyal medya hesaplarından CHP bayraklarımızın içine 1 adet HDP bayrağının karışmış olduğunu öğrendik. Bizler Malkara\'da yaşayan insanlarız. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bizlerin hiçbiri HDP ile hiçbir bağlantımız yoktur ve olamaz da. Şu andaki tek amacımız 10 Aralık Pazar günü yapacağımız ilçe kongremizi bir demokrasi şöleni içerisinde bitirmektir\" dedi.



Kendilerine karşı bir komplo kurulduğunu söyleyen Hülya Ertan, \"Ne yazık ki bizlere karşı yapılan bu bir komplo ve provokasyondur. Olayı araştırıyoruz. Emniyet Müdürlüğü\'ne de bu konuyla ilgili gittiğimizde kameraların o açıyı görmediğini söylediler. Bizlerin tek amacı var. Nasıl Malkara ve Tekirdağ\'da da iktidarsak, Türkiye\'de de iktidar olmayı hedefliyoruz. Kesinlikle ne Malkara\'da ne Tekirdağ\'da partimizin HDP ile bir koalisyon yapması değil, yapmak bunu düşünmek bile aklımızın zerre kadar aklımızın hiçbir köşesinden geçmemektedir. Olay araştırılıyor. Bu olayla ilgili söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Sosyal medyaya da yansıyan bu üzücü olaya istinaden siz basın mensupları aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Hepinize teşekkür ediyorum. Bunun kim veya kimler tarafından yapıldığı araştırılmaktadır. Bu şahıslar bulunulursa ve yakalanılırsa gereken adli mercilere suç duyurusu yapılacaktır\" dedi.