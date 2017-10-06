(Görüntülü Haber) CHP Lideri Kılıçdaroğlu, oğlunun yemin törenine katıldı (4)

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER- Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas\'ta vatani görevini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun yemin törenine katıldı. Yemin törenine katılmaktan mutlu olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, \"Oğlumla grur duyuyorum\" dedi. Dün gece kente gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde yemin töreninin yapılacağı 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası\'na gitti. Yemin töreninin yapılacağı askeri bölgede sabahtan itibaren alınan geniş güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğulları Kerem Kılıçdaroğlu\'nun nişanlısı Mine Alşan ve partililer birlikte tören alanına geldi. Törene, Kılıçdaroğlu\'nun yanı sıra CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan da katıldı. Saat 10.00\'da başlayan törende acemi eğitimlerini tamamlayan askerler gruplar halinde yemin etti. \'368\'inci Kısa Dönem Er\' olarak vatani görevini yapan Kerem Kılıçdaroğlu da ikinci grup ile birlikte tören alanına geldi. Üzerinde bayrak ve silah olan masaya el koyan Kerem Kılıçdaroğlu, diğer askerlerle birlikte yemin etti. SELVİ KILIÇDAROĞLU GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADI Oğlunun yemin töreni sırasında Selvi Kılıçdaroğlu\'nun gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü. Yaklaşık 1 saat süren törene katılan binlerce asker yakını da heyecanlı anlar yaşadı. Tören sonrası kısa bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, \"Son derece mutluyum. Asker ocağında oğlumu görmek beni son derece mutlu etti. Huzurluyum aynı zamanda. Oğlumla gurur duyuyorum. Geldi, askerliğini yapıyor; inşallah evine huzur içinde döner\" dedi. Selvi Kılıçdaroğlu da eşi ile aynı dilekleri taşıdığını belirterek, \"İnşallah sağ salim döner. Tüm diğer ailelerimizin çocukları gibi\" diye konuştu.