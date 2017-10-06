T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) CHP Lideri Kılıçdaroğlu, oğlunun yemin törenine katıldı (4)

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER- Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatani görevini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yemin törenine katıldı

06 Ekim 2017 15:48

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER- Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas\'ta vatani görevini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun yemin törenine katıldı. Yemin törenine katılmaktan mutlu olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, \"Oğlumla grur duyuyorum\" dedi. Dün gece kente gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde yemin töreninin yapılacağı 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası\'na gitti. Yemin töreninin yapılacağı askeri bölgede sabahtan itibaren alınan geniş güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğulları Kerem Kılıçdaroğlu\'nun nişanlısı Mine Alşan ve partililer birlikte tören alanına geldi. Törene, Kılıçdaroğlu\'nun yanı sıra CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan da katıldı. Saat 10.00\'da başlayan törende acemi eğitimlerini tamamlayan askerler gruplar halinde yemin etti. \'368\'inci Kısa Dönem Er\' olarak vatani görevini yapan Kerem Kılıçdaroğlu da ikinci grup ile birlikte tören alanına geldi. Üzerinde bayrak ve silah olan masaya el koyan Kerem Kılıçdaroğlu, diğer askerlerle birlikte yemin etti. SELVİ KILIÇDAROĞLU GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADI Oğlunun yemin töreni sırasında Selvi Kılıçdaroğlu\'nun gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü. Yaklaşık 1 saat süren törene katılan binlerce asker yakını da heyecanlı anlar yaşadı. Tören sonrası kısa bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, \"Son derece mutluyum. Asker ocağında oğlumu görmek beni son derece mutlu etti. Huzurluyum aynı zamanda. Oğlumla gurur duyuyorum. Geldi, askerliğini yapıyor; inşallah evine huzur içinde döner\" dedi. Selvi Kılıçdaroğlu da eşi ile aynı dilekleri taşıdığını belirterek, \"İnşallah sağ salim döner. Tüm diğer ailelerimizin çocukları gibi\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HüsnüAVCIHüsne AKKAYASİVAS DHA CUMHURİYET Halk Partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu SivasKerem KılıçdaroğluYeminKemal KılıçdaroğluDünCHP Lideri Kemal KılıçdaroğluPiyade Eğitim Tugay Komutanlığı General

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24