T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Denizli'de (4)

ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de CHP İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılışını yaptıktan sonra, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 18 Eylül tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Muhammet Arı

13 Ekim 2017 13:08

ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli\'de CHP İl Başkanlığı\'nın yeni binasının açılışını yaptıktan sonra, Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde 18 Eylül tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Muhammet Arıkan\'ın Çal İlçesi Bayıralan Mahallesi\'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu\'na Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile bazı milletvekilleri de eşlik etti. Şehit Arıkan\'ın babası İbrahim Arıkan, Kılıçdaroğlu\'nu evinin önünde karşıladı. Kılıçdaroğlu, anne Hatice ve baba İbrahim Arıkan\'a başsağlığı dileyip, bir süre sohbet etti. Kuran tilaveti ve duaların okunduğu şehit evinde, çocuklara da oyuncak dağıtıldı. Kemal Kılıçdaroğlu çıkışta, mahallelinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kalabalıktan bazı kişilerle bir süre sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, yaşlı kadınların elini öptü. Bu sırada elini öptüğü yaşlı bir kadın Kılıçdaroğlu\'na sıralarak, \"Ben seni her gün televizyonda izliyorum. Seri görünce çok iyi oluyorum\" dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Denizli\'den ayrılmak üzere Çardak Havaaalanı\'na giti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EVİNİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Denizli CHPBaşkanlığıMardin NusaybinEylülMuhammet ArıkanBayıralan MahallesiKılıçdaroğlu Genel Başkan YardımcısıOsman BudakArıkanArıkan Kılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24