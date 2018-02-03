(Görüntülü Haber) CHP Kurultayı başladı (4)

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, KURULTAYDA SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,(DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda selamlama konuşması yaptı. Deniz Baykal ve Enis Berberoğlu\'nun kurultaya katılamadığını ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: \"İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Bunlardan birincisi Deniz Baykal. Tedavi görüyor ve şifalar diliyoruz. Bütün dualarımız Deniz Baykal için. Aramızda olmayan bir diğer milletvekilimiz Enis Berberoğlu. Hiçbir somut gerekçe gösterilmeden talimat üzerine hapishanede tutulmaktadır. Kurultayımızda bütün kurultay üyelerinin ve katılımcıların selamını sevgisini dostluğunu gönderiyorum. Enis Berberoğlu\'nun tutuklanma gerekçesi hiçbir belgeye dayanmayan MİT TIR\'ları ile ilgili bilgiyi Can Dündar\'a verdi diye gözaltına alındı 25 yıla mahkum edildi. Üst mahkeme bozdu ama Hala içerde. MİT tırları ile ilgili tutanağı tutan hakim savcı jandarma komutanı FETÖ\'den şu anda hapisteler. Şu soruyu 80 milyonunu önünde yargı camiasına sormak istiyorum: Terör örgütlerinin tuttuğu tutanaklar bildiği bir sır onlar nasıl olurda devlet sırrı olur. CHP\'ye gözdağı vermek için Enis Berberoğlu\'nu tutuklatıp hapse atacaksınız. Biz bildiğimiz yoldan asla dönmeyiz, çünkü biz Kuvay-ı Milliyeyiz.\" Öte yandan ortak imza ile aday gösterilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kurultayın Divan Başkanı oldu.