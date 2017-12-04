(Görüntülü Haber) CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı kapısına bırakılan tehdit notuna tepki

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Estimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, teşkilat binasının kapısına \'Yaptığınızın hesabı sorulacak dinsiz hainler\' yazılı not bırakılmasına tepki gösterdi. Yılmaz, \"Burada kimseye pabuç bırakacağımız veya Cumhuriyet Halk Partisi\'ni ufak tefek tehditlerle yıldıracakları kimsenin aklına gelmesin\" dedi. CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı\'nın Etimesgut ilçesi 2310. Sokak\'ta bulunan teşkilat binasının kapısına, tehdit içeren not bırakıldı. Sabah saatlerinde teşkilat binasına gelen CHP’liler, kapının üzerine asılmış \'Yaptığınızın hesabı sorulacak dinsiz hainler\' yazısını görünce polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, üzerinde tehdit içeren not yazılı kağıdı incelemek üzere aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz duruma tepki gösterdi. Başkan Ayhan Yılmaz, \"Kağıdın orijinalini olay yeri inceleme ekipleri aldı, götürdü. Biz bunu sadece çıktı olarak aldık. Burada kimseye pabuç bırakacağımız veya Cumhuriyet Halk Partisi\'ni ufak tefek tehditlerle yıldıracakları kimsenin aklına gelmesin. Bu arkadaşların, bu ülkede din inançlarına, tek olan değerlere onlardan daha fazla ve daha bilinçli bir şekilde sahip çıktığımızı bilmelerini istiyoruz\" diye konuştu.