(Görüntülü Haber) CHP Antalya il başkan yardımcısına cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Doğukan Demirkaya, sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle \'cumhurbaşkanına hakaret\' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Doğukan Demirkaya hakkında sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle \'cumhurbaşkanına hakaret\' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Doğukan Demirkaya, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, avukatı ve partililerle birlikte geldiği İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği\'nde ifade verdi.



Emniyet Müdürlüğü\'ne girmeden önce açıklama yapan CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, düşünce özgürlüğünün tamamen yok olduğunu söyleyerek, \"Son derece masumane duygularını paylaşan arkadaşımızın ifadeye çağrılmasını çok manidar buluyoruz. Ülkenin geleceğinin sigortası olan Cumhuriyet Halk Partisi\'nin Antalya il başkan yardımcılığını yapmakta arkadaşımız. Hem siyaseti bilen hem de mesleği gereği siyaset bilimci bir arkadaşımızın çağrılma sebebine bir göz attık. Soruşturmayı gerektirecek hiçbir işaretin olmadığını biliyoruz. Sanırım hukuk ve adalet doğru kararı verecektir\" dedi.



\'SİYASİ ELEŞTİRİLERDEN ÇAĞRILDIK\'



Doğukan Demirkaya da CHP il başkan yardımcısı olduğunu, paylaşımlarında hakaret ya da küfür olmadığını ve böyle bir paylaşımda bulunmasının da mümkün olmadığını aktarırken, tamamen siyasi eleştirilerden dolayı çağrıldığını düşündüğünü söyledi. Doğukan Demirkaya, şöyle dedi:



\"Genel olarak sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlar nedeniyle ifademize başvuracaklar. Bir siyasi parti temsilcisi olarak bunları yapmak görevimiz. Bu eleştirileri daha önce de yaptık, bundan sonra da hem ben hem parti üyesi, parti görevlisi arkadaşlarım bu eleştirileri yapacak. Umarım adalet yerini bulacak.\"