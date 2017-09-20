(Görüntülü Haber) Cezaevine uyuşturucu soktuğu iddia edilen avukat serbest bırakıldı

Serpil KIRKESER /İSTANBUL,(DHA)Metris Ceza İnfaz Kurumunda müvekkilini ziyarete giden İstanbul Barosu\'na bağlı 20 yıllık avukat R.E.Ş. içeriye uyuşturucu soktuğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Avukat R.E.Ş. mahkemedeki ifadesinde olay günü cezaevine aranarak girdiğini belirterek, “Kesinlikle böyle bir eylemde bulunmadım. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Olayın tamamıyla şahsın kendisini kurtarmak amacıyla yapmış olduğu iftiradan ibaret olduğunu düşünüyorum\" dedi







ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı\'na getirilen Avukat R.E.Ş., savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edildi.





SUÇLAMALARI REDDETTİ



Avukat R.E.Ş. mahkemedeki ifadesinde olay günü 3 kişi ile görüşmek için cezaevine gittiğini belirterek, “Bu kişilerden birinci Evren isimli şahıstır. Bu şahısla görüştükten sonra daha önce müvekkilliğini yapmış olduğum başka şahıslar tarafından dosyasını almam amacıyla tarafıma söylendiği için daha önce hiç tanımadığım Kadir Ç. isimli şahıs ile görüşmek amacıyla \'avukat tutuklu\' görüş alanına girdim. Kendisi ile bir süre görüştükten sonra avukatlık mesleği gereği gerekli suçlamayı dosyasına ilişkin bilgileri aldım. Kendisi bana dosya ile ilgili olarak ücret kısmını söylediğinde kendisinin verebileceğinden fazla miktar söylediğim için bana biraz da kırgın olarak yanımdan ayrıldı\" diye konuştu.





“X-RAY CİHAZINDAN GEÇTİM\"



“Ben herhangi bir şekilde suçlamayı kabul etmiyorum. Dosya kapsamında görüşme yaptığım şahsın beyanları dışında somut bir delil bulunmamaktadır\" diyen R.E.Ş. cezaevine girerken x-ray cihazdan geçtiğini ve el detektörüyle üzerinin de arandığını belirtti.





“İFTİRADAN İBARET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\"



R.E.Ş. “Böyle bir maddeyi ceza infaz kurumuna sokacak olsaydım burada tespit edilirdi. Ben 20 yıllık avukatım ceza infaz kurumundan bu şekilde uyuşturucu madde sokulması halinde ne olacağını gayet iyi bilmekteyim. Bu nedenle kesinlikle böyle bir eylemde bulunmadım. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Olayın tamamıyla şahsın kendisini kurtarmak amacıyla yapmış olduğu iftiradan ibaret olduğunu düşünüyorum. Tahliyemi talep ederim\" dedi.





AVUKAT SERBEST BIRAKILDI



Mahkeme suçun vasıf ve mahiyetinin değiştirme ihtimalinin bulunması, tutuklamanın bir tedbir oluşu, aslolanın tutuksuz yargılanmak olması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve adli sicil kaydı bulunmayan şüpheli R.E.Ş. serbest bırakılmasına karar verdi. Şüpheli R.E.Ş.\'nin yurtdışına çıkışını yasaklayan mahkeme, ayrıca R.E.Ş\'nin adresine en yakın karakolda imza atmasına da hükmetti.