(Görüntülü Haber) Cezaevinden izinli çıktı, alkol alıp kız öğrenci pansiyonuna girdi, sonra da firar etti

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun İnebolu ilçesinde kapalı cezaevinden tahliyesine az zaman kaldığı için açık cezaevine gitmesine karar verilen 22 yaşındaki H.B.\'ye, geçen hafta 10 saatlik izin çıktı. Açık cezaevine gitmek yerine ilçe merkezinde alkol alan H.B. ise iddiaya göre, uyumak için gece bir kız öğrenci pansiyonunun penceresinden içeri girdi. Pansiyonda alkol alıp gezerken uyuyan bir kızın ayağına çarpınca fark edilen H.B., pencereden atlayarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan H.B., savcılıkça serbest bırakıldıktan sonra firar etti. Hırsızlık suçundan dolayı bir süredir İnebolu M Tipi Kapalı Cezaevi\'nde yatan H.B.\'nin cezası azaldığı gerekçesiyle geçen hafta açık cezaevine gönderilmesine karar verildi. Yine cezası az olduğu için tek başına açık cezaevine gitmesi için 10 saat süre verilen H.B. ise ilçe merkezine giderek alkol almaya başladı. İddiaya göre, bir süre sonra alkolün etkisiyle sarhoş olan H.B., gece saatlerinde İnebolu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hüseyin Avni Kız Öğrenci Pansiyonu\'nun önüne gitti. H.B. bir süre gezindikten sonra pansiyonun arka tarafına gidip, açık olan pencereden içeri girerek uyumak istedi. H.B., açık pencerenin önünde yığılı kömür torbalarının üzerine basarak içeri. Pansiyonda da alkol almaya devam eden H.B., gece yarısı içerde gezerken, yatağında uyuyan bir kız öğrencinin ayağına çarptı. Uyanan genç kız, H.B.\'yi görünce çığlık atmaya başladı. Diğer kız öğrencilerin de uyanması üzerine H.B. aynı pencereden atlayarak kaçtı. SERBEST BIRAKILDI, FİRAR ETTİ Pansiyon görevlilerinin ihbarı üzerine gelen polisin pansiyon çevresinde yakaladığı H.B., \'Haneye izinsiz girmek\'ten gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Burada ifadesi alınan H.B., açık cezaevine gitmesi için tekrar serbest bırakıldı. Ancak açık cezaevine gitmeyen H.B. firar etti. Bir haftadır firari olan H.B. hakkında yakalama kararının çıkarıldığı belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. \'ÇOCUKLARIMIZIN CANI SÖZ KONUSU\' Pansiyonda kalan kız öğrencilerin velileri, her isteyenin binaya giremeyeceğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Veliler, \"Binanın arka tarafındaki pencere yere çok yakın. Kömür torbalarına çıkan kişi açık pencereden hemen içeri giriyor. Pencerelere parmaklık yapılması gerekli. Pansiyon binasında yangın merdiveni yok. Çocuklarımızın canı söz konusu. Eğer eksiklikler giderilmezse çocuklarımızı pansiyondan alacağız\" ifadelerini kullandı.