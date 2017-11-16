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(Görüntülü Haber) Cezaevinden izinli çıktı, ailesi ile kavgalı olduğu için kaldığı otomobilde öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da izinli olarak cezaevinden çıkan ve eşi ile kavgalı olduğu için 4 günden bu yana otomobilinin içinde kalan 57 yaşındaki Erol Dikici kalp krizi geçirerek öldü

16 Kasım 2017 13:02

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da izinli olarak cezaevinden çıkan ve eşi ile kavgalı olduğu için 4 günden bu yana otomobilinin içinde kalan 57 yaşındaki Erol Dikici kalp krizi geçirerek öldü. Olay, merkez Seyhan İlçesi\'nde bulunan 5 Ocak Meydanı\'nda meydana geldi. İşlediği bir suçtan dolayı, 1 yıldan bu yana Toprakkale Açık Cezaevi\'nde olan Erol Dikici, 5 gün önce izinli olarak cezaevinden çıktı. Boyacılık yaparak geçimini sağlayan, aynı zamanda kemik erimesi hastalığı bulunan Dikici, eşi ve çocuklarıyla kavgalı olunca 4 günden bu yan 45 ZT 193 plakalı otomobilinde yaşamaya başladı. Burada yaktıp- kalkan Dikici, dün aracının içinde kalp krizi geçirdi. Erol Dikici\'nin otomobilde hareketsiz durduğunu görenler 112\'yi aradı. Sevk edilen sağlık ekipleri Dikici\'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Dikini\'nin cenazesi otopsisi yapılmak için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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