(Görüntülü Haber) Cezaevinden firar eden yaşı küçük terörist sahte kimlikle yakalandı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da terör örgütü PKK yandaşlarınca organize edilen korsan gösteride polise molotofkokteyli atarken ayağından vurulup yakalanan 17 yaşındaki H.Y., cezaevinden firar ettikten sonra sahte kimlikle yakalandı. Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Barbaros Mahallesi\'nde 14 Kasım 2016\'da PKK yandaşları, korsan gösteri yaptı. Ateş yakıp, yolu trafiğe kapatan göstericiler, dağılmaları için uyarı anonsu yapan polislere de taş, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldırdı. Göstericilerden o tarihte 16 yaşında olan H.Y., zırhlı araçtan polisin açtığı ateş sonucu sağ ayağından vuruldu. Zırhlı polis aracının kamerasına da yansıyan vurulma olayının ardından Adana Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi edilen H.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. FİRAR ETTİ Ankara Sincan Açık Cezaevi\'nde kalan H.Y., Nisan ayında firar edip izini kaybettirdi. Adana\'nın Gürselpaşa Mahallesi\'nde uygulama yapan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, H.Y.\'yi yakaladı. Üzerinde Y.E.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan ve kendisini bu şekilde tanıtan H.Y.\'yi gözaltına alan ekipler, parmak izi incelemesi sonucu gerçek kimliğini saptadı. \'Terör örgütü propagandası yapmak, tehlikeli madde bulundurma\' suçlarından 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firar suçundan da aranan H.Y., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Öte yandan H.Y.\'nin ağabeyi Ferdinand Y.\'nin de, önceki yıl Adana\'daki bir korsan gösteride uzun namlulu silahla polise saldırırken öldürüldüğü öğrenildi.