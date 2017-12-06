(Görüntülü Haber) Cezaevindeki oğlunun intihar etmediğini, öldürüldüğünü iddia etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Dinar ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumu\'nda hırsızlık suçundan hükümlü Ahmet Kalaycı\'nın (24), geçen 20 Kasım\'da, çarşafla kendisini asarak yaşamına son verdiği bildirildi. Aydın\'da yaşayan, oğluyla aynı isme sahip baba Ahmet Kalaycı (59) ise oğlunun intihar etmediğini, görevliler tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti. Baba Kalaycı, savcılığa suç duyurusunda bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aydın\'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kalaycı, 23 ay önce hırsızlık suçundan gözaltına alındı. Mahkemece 5 yıl hapis cezası verilen Kalaycı, önce Aydın merkezdeki cezaevine konuldu, ardından Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesindeki ceza infaz kurumuna gönderildi. 19 Kasım 2017\'de cezaevine gelen Ahmet Kalaycı, bir gün sonra sabah, iddiaya göre, çarşafla kendisini asarak canına kıymak istedi. Kalaycı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Kalaycı\'nın Aydın\'da yaşayan babası işçi emeklisi, evli ve 3 çocuk sahibi Ahmet Kalaycı, oğlunun intihar etmediğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Kalaycı\'nın son görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Baba Ahmet Kalaycı, oğlunun intihar etmediğini, cezaevi görevlileri tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti. Oğlunun bel bölgesinde darp ve tekme izleri olduğunu öne süren Baba Kalaycı, şöyle dedi: \"Oğlum 23 ay önce hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Aydın\'daki cezaevinde yatarken, kavga ettiği mahkûmlarla aynı koğuşa koymak istiyorlar, oğlum buna itiraz ediyor. Koğuşa kavga ettiği mahkûmu almamış. Burada ayrıca gardiyanlar, eşinin birileriyle ilişkisi olduğunu öne sürmüşler. O da eşinden boşanmak istediğini söyleyerek boşanma davası dilekçesi yazdı. Biz onu ikna etmeye çalıştık. Psikolojik sorunlar yaşadı. Ayrıca oğlum \'Beni öyle veya böyle öldürecekler\' diyordu.\"