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(Görüntülü Haber) CEZAEVİNDE İŞKENCE İDDİASI

ANTALYA'da cezaevinde koğuş tuvaletinde kendini asarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki Hamza Kaçmaz'ın ailesi, infaz koruma memurları tarafından dövüldüğünü iddia ederek savcılığa şikayette bulundu

19 Ağustos 2017 19:57

ANTALYA\'da cezaevinde koğuş tuvaletinde kendini asarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki Hamza Kaçmaz\'ın ailesi, infaz koruma memurları tarafından dövüldüğünü iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Hastaneye götürülen Kaçmaz\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Antalya\'da madde bağımlısı olan ve denetimli serbestlik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanan Hamza Kaçmaz, kaldığı Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu tuvaletinde geçen Salı günü kendini çamaşır ipiyle astığı iddiasıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Sağlık durumu ciddi olan Kaçmaz, burada tedaviye alındı. Oğlu Hamza Kaçmaz\'ın hastanede olduğu haberini alan ailesi, yıkıldı. Annesi Kifayet Kaçmaz, \"Oğlum ölüm kalım savaşı veriyor. İntihar edecek yapıda bir insan değildi. Kendisinin \'yıkım\' ekibi olarak isimlendirilen gardiyanlar tarafından dövüldüğünü öğrendim. Oğluma ne olduğunu bilmek istiyorum\" diye gözyaşı döktü. Anne Kaçmaz, gerçeğin ortaya çıkması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Görüntü Dökümü --------------------------- - Röp: Mahkum Hamza Kaçmaz\'ın annesi Kifayet Kaçmaz 182 MB// 02.42\" Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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