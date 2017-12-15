(Görüntülü Haber) Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 150 gram eroin maddesi ele geçirildi.



Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Polis, Osmaniye’den Adana yönüne giden 34 LYE 90 plakalı otomobili durdurdu. Araçta uyuşturucuya duyarlı köpekle yapılan aramada 5 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü 49 yaşındaki B.G. ve yanındaki arkadaşı 37 yaşındaki A.D. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınması ardından adliyeye sevk edildi.