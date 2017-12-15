T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 150 gram eroin maddesi ele geçirildi

15 Aralık 2017 22:43

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 150 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Polis, Osmaniye’den Adana yönüne giden 34 LYE 90 plakalı otomobili durdurdu. Araçta uyuşturucuya duyarlı köpekle yapılan aramada 5 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü 49 yaşındaki B.G. ve yanındaki arkadaşı 37 yaşındaki A.D. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınması ardından adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CeyhunDHA ADANA CeyhanCeyhanEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadelePolis Osmaniyeden AdanaLYEAraçtaAraç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24