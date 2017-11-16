(Görüntülü Haber) Çevreci uygulamalarıyla örnek olacak kentsel dönüşüm projesi Antalya'da hayata geçiyor

Merve DUNDAR-Oral OKAYBEN- Emrah GÜL / İSTANBUL, (DHA)- ANTALYA Kepez’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi çevreci uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek olmayı hedefliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi Antepe ve Sanpaş’ın desteklediği Sur Yapı\'nın yapımını üstlendiği proje 1 milyon 300 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Ön talep sürecinin devam ettiği projedeki çalışmaların tamamı akıllı ve örnek dönüşüm metotlarıyla gerçekleştiriliyor. Araziden çıkan bina molozları projede kullanılmak üzere dönüştürülüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 600 ton demir geri kazanıma gönderilirken, 114 ton ahşap yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Arazi üzerindeki 10 bin 764 ağaç peyzajda kullanılmak üzere kimliklendirildi ve muhafaza altına alındı. Bölgede yaşayan sokak hayvanları için ise özel barınaklar kuruldu. Yatırım değeri 8 milyar lirayı bulan projenin 8 yıl içinde tamamlanması ön görülüyor. Yirmibin bin birimin yer alacağı projenin 16-17 bini konut olacak ve satışlar ay sonu itibariyle başlayacak. 5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM FIRSATI Projede uygulanan dönüşümle ilgili bilgi veren Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, fay hatları üzerinde bulunan Türkiye için dönüşümün hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Projenin 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyleyen Elmas, sadece Antalya’dan değil İstanbul ve Ankara başta olmak üzere İzmir, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Konya, Afyon, Isparta, Denizli ve Mersin dahil 69 ilden talep aldığını, ön talep sayısının 19 bini geçtiğini dile getirdi. \"HAK SAHİPLERİNE 2 YIL İÇİNDE KONUTLARI TESLİM EDİLECEK\" Örnek olacak çevreci bir projeye imza attıklarını ifade eden Elmas, \"Bütün binalardan çıkan malzemeler değerlendirildi. Özellikle beton ve tuğla kırığı şeklinde olan moloz malzemeler geri dönüşüm tesisleri kurularak, alt yapılarda, yollarda malzeme olarak kullanılıyor. Bahçelerde yer alan anıtsal ağaçları yerinde bıraktık. Meyve ağaçları ve nitelikli ağaçların tamamını markalayarak peyzaj alanına taşıdık\" diye konuştu. Önceliklerinin iki yıl içinde hak sahibi olan 5 bin 73 kişiye konutlarını teslim etmek olduğunu söyleyen Elmas, \"Bununla beraber farklı kesimlerden her gelir grubuna uygun, metrekaresi 3 bin lirayla 5 bin lira arasında değişen konutlar da proje dahilinde olacak\" dedi. \"BİNALAR MAKSİMUM 12 KATLI OLACAK\" Projede yaklaşık 300 bin metrekarelik büyük bir kent parkı olacağını da belirten Elmas, \"Burası bir ferahlama merkezi olacak. İçinde çeşitli aktiviteler yer alacak. İnsanların keyifle vakit geçirmek isteyecekleri, sadece orada yaşayanların değil tüm Antalyalıların gelmek isteyeceği bir alan olacağını düşünüyorum\" diyerek sözlerini sürdürdü. 5 yıldır kentsel dönüşüm projelerine dahil olduklarını dile getiren Elmas, \"Bu projenin Türkiye ve dünya ölçeğinde hem geri dönüşümüyle hem yeniden yapılanması ve planlamasıyla hem de inşaat süreçleriyle akademik bir çalışmaya zemin oluşturacağını düşünüyorum\" dedi. Elmas son olarak, yapılan binaların en fazla 12 en az 5 katlı olacağını ifade etti.