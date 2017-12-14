(Görüntülü Haber) Ceviz ağacından Ömer Halisdemir'in heykelini yaptı

Ali KADI NİĞDE,(DHA) NİĞDE\'nin Bor ilçesinde 73 yaşındaki emekli Doğan Kunt, ceviz ağacından 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir\'in heykelini yaptı.Kemerhisar Beldesi\'nde yaşayan Doğan Kunt, hemşerisi olan kahraman asker Ömer Halisdemir\'in ceviz ağacından heykelini yapmaya karar verdi. Kunt, yaklaşık 20 günde 1 metre 10 santimetre uzunluğundaki heykeli yaptı. Astsubay olan oğlunun asker elbisesinden heykele üniforma yapan Kunt, Ömer Halisdemir\'in heykelini evinin baş köşesinde sergiliyor. Heykele silah ve madalya da takan Kunt, heykeli göz yaşları içerisinde 20 günde tamamladığını söyledi. Kunt, Rahmetli Ömer Halisdemir\'i gözümde canlandırdım ona benzer bir asker yaptım. Askeri elbise giydirdim. İsmini yazdım. Rütbesini taktım. Vatanı kurtardı. İçimde sevgimi büyüterek o askeri yaptım. Askerleri çok seven biriyim Atatürkçüyüm, Atatürk\'ü seviyorum. Bunlarda Atatürk\'ün askerleri dedi.