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(Görüntülü Haber) Cevher, yeni video klibe hazırlanıyor

İbrahim LALELİ- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ARABESK ve pop şarkıları özgün yorumlamasıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Cevher, 'Merhametsiz' albümündeki 'Özelim' ve 'Merhametsiz' şarkılarının ardından üçüncü klibi, 'Bizim Şarkımız'a çekecek

22 Aralık 2017 14:32

İbrahim LALELİ- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ARABESK ve pop şarkıları özgün yorumlamasıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Cevher, \'Merhametsiz\' albümündeki \'Özelim\' ve \'Merhametsiz\' şarkılarının ardından üçüncü klibi, \'Bizim Şarkımız\'a çekecek. Aranjörlüğünü Suat Aydoğan\'ın yaptığı, üç şarkı ve bir remiksten oluşan \'Merhametsiz\' albümünü dijital müzik marketlerde sevenlerinin beğenisine sunan Cevher, Türkiye\'nin dört bir yanında verdiği konserlerle albümünün başarısının mutluluğunu yaşıyor. \'Merhametsiz\'in söz ve müziğinin kendisine, \'Özelim\' ve \'Bizim Şarkımız\'ın ise Burak Öksüzoğlu\'na ait olduğunu belirten Cevher, albümünün ilk video klibini, Murad Küçük yönetmenliğinde \'Özelim\'e çekti. Çıkış videosu \'Özelim\'in ardından sanatçı, ikinci video klibi melodik yapısı ve güçlü sözleriyle yılın favori şarkıları arasına girmeyi başaran \'Merhametsiz\'e çekti. Sosyal medya üzerindeki video sitelerinde 100 binin üzerinde tıklanma alan şarkı, popülaritesini her geçen gün yükseltiyor. \'Merhametsiz\' şarkısının klibinin Kemal Kekeva yönetmenliğinde tarihi Fil Ambarları\'nda çekildiğini anlatan Cevher, Ben görsele çok meraklıyım. Fotoğraf ve video çekimleri benim için çok önemli. Her günüm koşuşturma içinde geçiyor. Sürekli bir tempo içindeyim. Şu an Türkiye\'nin 25 şehrinde sahneye çıkıyorum. Daha fazla yere gitmek istiyorum. Çünkü herkesin İstanbul\'da sizi dinlemesi mümkün değil. Ben bu şehirlere giderek insanlara şarkılarımı, sesimi duyurmak istiyorum. Kitle büyüdükçe insanların tanıması arttıkça birbirlerine dinletiyorlar. İnsanlara ulaştıkça büyüyebiliyorsun. Bir yandan sahne ve konser çalışmaları bir yandan albüm çalışmalarım devam ediyor dedi. Albümündeki bir diğer şarkı \'Bizim Şarkımız\'a da ocak ayı içinde video klip çekileceğini belirten Cevher, sözlerine şöyle devam etti Benim yaşama şeklim müzik. Ömrüm müzik. Yaptıklarım yerini buldukça bana güç veriyor. Yaptığım işlerin insanlar tarafından ilgi görmesi, beni motive ediyor. Benim detoksum, ruhumu ve kalbimi iyi tutuyorum. Benim en büyük enerji kaynağım. Üçüncü video klibim mart ayı gibi sevenlerimle buluşacak. Ardından yaz çalışmalarına yoğunlaşacağım.

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