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(Görüntülü Haber) Çeşme'de deniz çekildi, balıkçı tekneleri karaya oturdu

Doğan ÇİZMECİ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde deniz yaklaşık 12 metre çekilirken, sahildeki bazı tekneler karaya oturdu

03 Şubat 2018 19:39

Doğan ÇİZMECİ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde deniz yaklaşık 12 metre çekilirken, sahildeki bazı tekneler karaya oturdu. Çeşme\'nin Şifne Mahallesi\'ndeki Mercan Koyu\'nda deniz, kıyıdan yaklaşık 12 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle birlikte kıyıda kum adacıkları oluştu. Kıyıda demirli birçok balıkçı teknesi de karaya oturdu. Mercan Koyu balıkçılarından Edip Özkök, \"Bu aylarda deniz çekilmesi daha önce de yaşanıyordu. Ancak bu sefer biraz fazla oldu. Ben 40 yıldır burada yaşıyorum. Gelgit mi ya da fırtınalardan mı kaynaklanıyor, bilemiyorum\" dedi.

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