(Görüntülü Haber) Çeşme'de camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesi\'ndeki Süreyya Muzaffer Baskıcı Camisi\'ne giren hırsız, bağış kutusu ve kasadan 2 bin 500 lira çalarak kaçtı. O anlar, caminin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Geçen 12 Ekim Perşembe günü, saat 07.24\'te, Alaçatı\'daki Süreyya Muzaffer Baskıcı Camisi\'ni, dış kapının üstündeki ışık kutusundan anahtarı alarak açan hırsız, 21 dakika kaldığı camiden 2 bin 500 lira çalarak kaçtı. Süreyya Muzaffer Baskıcı Camisi imamı Emin Atan, hırsızlığın farkına öğle saatlerinde vardığını belirterek, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, polise durumu bildirdiğini söyledi. Hırsızlığın olduğu Perşembe günü, öğle namazı için camiye geldiğini anlatan imamı Atan, \"Kapıyı açtım, içeri girdim. Hemen giriş kapısının sol tarafında bulunan masadaki bağış kutusundaki paraların yerinde olmadığını farkettim. Hemen aklıma, kağıt paraların bulunduğu kasa geldi. Kasanın anahtarını bulunduğu yerden alıp açtığımda, buradaki paraların da yerinde yoktu. Hırsız, paraları aldıktan sonra kasayı kilitleyip anahtarı yerine koymuş. Hemen polisi aradım\" dedi.



GÜVENLİK KAMERASI KAYDETMİŞ



Güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini de söyleyen imam Atan, görüntülerdeki hırsızlık anını şöyle anlattı:



\"Dış kapının sağ tarafında ışık kutusunun içinde, kapı anahtarı duruyordu. Şüpheli, giriş kapısının önünde 2 dakika kadar geziniyor. Raflara bakıyor. Anahtarı bulamıyor. Caminin girişinde üç kapı var. Biz ortadakini kullanıyoruz. Açık mı diye üçünü de zorluyor. Bakınırken, ışık kutusunun altından anahtarı görüyor. Anahtarı çekip çıkarıyor ve kapıyı açıyor. Anahtarı tekrar yerine koyuyor. İçeri girip, kapıyı kapatıyor. İçeride dolaşarak her yeri karıştırıyor. İçeriye ilk girdiğinde, soldaki masada olan bağış kutusunu görmüyor. İleriye doğru yürürken, bir an arkasına bakıyor ve bağış kutusunu görüyor. Duvardaki kamerayı da görüyor. \'Görünmesin\' diye masanın yanında eğilip, bağış kutusunun kapağını açıyor. Elini daldırıp, bozuk paraları cebine dolduruyor. Bağış kutusunun yanında 30-40 saniye kadar oyalanıyor. Sonra mihrabımızın altındaki yeşil kapıya yöneliyor. İçeri girip dolaba bakıyor. Orada bir şey bulamayınca, müezzinlik bölümümüzdeki dolaplara yöneliyor. On dakika kadar aradıktan sonra, üst dolaptaki kasa anahtarını buluyor. Anahtarı bulduktan sonra da alt dolabın kiiitini ve kasanın kilitini açıyor. Kasadan parayı aldığı gibi, camiden çıkıp, kaçıyor.\"



Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri parmak izi incelekmesi yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını da alan polis ekipleri eşkalini belirledikleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.