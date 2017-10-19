(Görüntülü Haber) Çeşme'de 60 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na yasa dışı yollarla geçmek amacıyla lastik botla yola çıkan 60 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik Botu, dün (çarşamba) saat 23.30\'da, Dalyan Uçburun açıklarında bir lastik bot belirledi. Müdahale eden ekipler, bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 60 kaçağı Çeşme İskelesi\'ne getirdi. Sahil güvenlik ekipleri, kaçaklara battaniye dağıttı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri ise içecek ve yiyecek yardımı yaptı. Yakalananların İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği öğrenildi.