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(Görüntülü Haber) ÇEŞME AÇIKLARINDA 65 KAÇAK YAKALANDI

(Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye uyruklu 65 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

23 Kasım 2017 20:52

(Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye uyruklu 65 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yürüten TCSG 81 Sahil Güvenlik Gemisi, bugün saat 10.00\'da, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot belirledi. Müdahale ederek botu durduran sahil güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 65 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, gümrüklü sahada bulunan Ulusoy İskelesi\'ne getirdi, daha sonra, TCSG 902 Sahil Güvenlik Botu tarafından gümrüklü sahadan alınarak Çeşme İskelesi\'ne götürüldü. Kimlik tespitleri yapılan kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı, insani ihtiyaçları giderildi. Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

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