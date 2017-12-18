(Görüntülü Haber) Cesedi valizle parka bırakılan bebeğin ölümünü özel ekip çözecek (2)

3 KİŞİ GÖZALTINDA



Gaziantep\'te cesedi buzla valize konularak parka bırakılan 5 aylık kız bebeğin ölümüyle ilgili Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, çok sayıda güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceledi. Olay yeri görüntülerindeki uzun sakallı biri erkek ile geçen 7 Aralık akşamı Binevler Mahallesi\'nde kucağındaki çocuğu döverken güvenlik kamerasına yansıyan kişinin, aynı kişi olduğu belirledi. Yapılan araştırmada, bu kişinin Suriye uyruklu 24 yaşındaki Ziyad El Abdullah olduğunu saptadı. Özel ekip, Binevler Mahallesi\'nde belirledikleri El Abdullah\'ın evine, bugün öğleden sonra operasyon düzenledi. Operasyonda Ziyad El Abdullah ile birlikte yaşadığı belirtilen bebeğin öz annesi 26 yaşındaki İhlas El Baho ve bu çifte yardım ettiği öne sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı.



AĞLADIĞI İÇİN DÖVMÜŞ



Şüphellier, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. İhlas El Baho\'nun sorgusunda, geçen yıl ayrıldığı ismi öğrenilemeyen kocasından hamile kaldıktan sonra ayrılıp, 10 ay önce Ziyad El Abdullah ile birlikte yaşamaya başladığını söylediği belirtildi. İhlas El Baho, ayrıldığı kocasından olan bebeğin, sürekli ağladığı için şu an birlikte olduğu Ziyad El Abdullah tarafından dövüldüğünü ifade etti.



BEBEĞİ DÖVDÜĞÜ ANLAR KAMERADA



Abdullah\'ın 7 Aralık\'ta, oturdukları Binevler Mahallesi\'nde sokakta yürürken kucağında taşıdığı kız bebeği dövüp, duvara vurduğu güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. El Abdullah\'ın bebeği döverken, annesi İhlas El Baho\'nun da arkadan yürüdüğü görüldü. Bebeğin, görüntülerin kaydedildiği 7 Aralık\'ta ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.