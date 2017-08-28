(Görüntülü Haber) Cesedi bulunan Hollandalı'nın cenazesi teslim alındı

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- MERSİN\'in Silifke İlçesi\'nde kaybolduktan 37 gün sonra bir dere yatağında cesedi bulunan Hollandalı turist 22 yaşındaki Joey Hoffman\'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan ailesinin yetki verdiği özel şirket görevlisi tarafından Hollanda\'ya götürülmek üzere teslim alındı. Sigortacı Joey Hoffman, Hollandalı arkadaşı 34 yaşındaki Björn Breukers ve Tarsuslu eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers ile birlikte 8 Temmuz\'da Narlıkuyu\'da tatil yapmak ve arazi satın almak için bölgeye geldi. Dağlık alanda arazi bakan 3 arkadaştan, Derya ile eşi Björn Breukers iddiaya göre ayrılıp geldikleri yoldan dönüşe geçti. Hoffman ise, \"Ben tırmanamam, aşağı yola doğru gideceğim\" diyerek ayrıldı. Ancak bir daha izine rastlanmadı. Hoffman\'ın bulunması için polis, jandarma, AFAD Mersin ve Adana\'dan gelenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Hoffman\'ın cesedi kaybolduktan 37 gün sonra bulundu. Ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Burada yapılan otopsi ardından, Joey Hoffman\'ın vücudunda ateşli silah ya da bıçak izine rastlanmazken, cesette uzun beklemeye bağlı çürümeler oluştuğu belirlendi. Hoffman\'ın ailesinden, cesedin kimliğinin tam olarak belirlenebilmesi için gerekli DNA örneğini alındı. ANTALYA\'DA UÇAKLA GÖNDERİLECEK Cesedin Joey Hoffman\'a ait olduğunun belirlenmesi üzerine bilgilendirilen ailenin özel yetki verdiği Concordia cenaze hizmetleri şirketi görevlileri bugün Adana Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Evrakların tamamlanması üzerine Hollandalı turistin cenazesi görevliler tarafından teslim aldı. Cenazenin bugün Alanya\'ya götürüledükten sonra yarın Antalya\'dan uçakla Hollanda\'ya gönderileceği bildirildi.