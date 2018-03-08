(Görüntülü Haber) Çerkezköy'de kadınlardan yağmur altında 'termik santral' protestosu

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi\'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen kadınlar, yapılması planlanan termik santrali protesto etti. Pınarça Mahallesi’nde, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplanan kadınlar, ilçeye yapılması planlanan termik santrali protesto etti. Grup adına konuşma yapan İlknur Bozkaya, Türkiye’de, Dünya Kadınlar Günü’nün ilk kez 1921 yılında \'Emekçi Kadınlar Günü\' olarak kutlandığını söyledi. Bozkaya, \"Bazı yasaklı zamanlar geçirilmesine rağmen 1984’ten itibaren her yıl \'Dünya Emekçi Kadınlar Günü\' olarak kutlanmaya devam ediyor. Kadın, toplumun en etkili, yönlendirici, koruyucu, birleştirici ve en mücadeleci unsurudur. Kadının ilerlemesi, sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur” diye konuştu. Pınarçalı kadınlar olarak Kapaklı ilçesine kurulması planlanan termik santrale karşı olduklarını kaydeden Bozkaya, \"Trakya’nın tarım topraklarının asit yağmurları ile kirletilmesine, Istranca Ormanları\'nın telef olmasına, su havzalarımızın tahrip edilmesine, insanlarımızın hastalıklarla boğuşmasına, binlerce yıl süre gelen bir yaşamın yok edilmesine karşı anayasal hakkımızı kullanarak, Çerkezköy Kömürlü Termik Santral\'in bölgemizde kurulmasına izin vermeyeceğiz. Kadın varsa demokrasi var\" dedi. Konuşmaların ardından kadınlar, yağmura rağmen sokağa çıkarak, ağızlarına maske takıp, termik santral kurulmasını protesto etti.