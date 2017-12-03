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(Görüntülü Haber) Cephanelik eve polis baskını

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin operasyon yaptığı evde, 3 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ve çelik yelek ele geçirildi

03 Aralık 2017 14:51

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polisin operasyon yaptığı evde, 3 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ve çelik yelek ele geçirildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Yeşilyuva mahallesine bulunan bir eve operasyon yaptı. Evde yapılan aramada, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 11 şarjör, 78 fişek ve çelik yelek ele geçirildi. Olayla ilgili Halil İbrahim A. (34) gözaltına alındı. Polis, ele geçirilen silahların herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.

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