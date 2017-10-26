(Görüntülü Haber) Cep telefonuyla oynadı, hız sınırlarına uymadı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR- Aydın otoyolunda şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla oynadı. Şoförün bu kural ihlali, ön tarafta oturan bir yolcu tarafından görüntülendi. Ardından aynı otoyolda bulunan Selatin Tüneli\'nde hız sınırının 80 kilometre olmasına rağmen şoför, saatte 110 kilometre hızla ilerledi. Yolcuların hayatını hiçe sayarak, hız yapan şoförün bu anları da aynı yolcu tarafından kaydedildi. İzmir-Bodrum seferini yapan, Kamil Koç firmasına ait 16 RH 737 plakalı yolcu otobüsünü kullanan şoför, dün sabah saatlerinde, İzmir-Aydın otoyolunda ilerlerken, gözünü yoldan ayırıp, cep telefonuyla ilgilendi. Şoförün otobüs otoyolda hızlı şekilde ilerlerken yaptığı bu davranış, ön tarafta oturan bir yolcu tarafından görüntüledi. Daha sonra şoför, aynı otoyolda bulunan ve hız sınırı 80 kilometre olan Selatin Tüneli\'nde 110 kilometre hızla gitti. Otobüs şoförünün kural ihlali yaptığı bu anlar da aynı yolcu tarafından kaydedildi. BAŞKA BİR ŞOFÖR, İŞTEN ÇIKARILMIŞTI Öte yandan geçtiğimiz günlerde, aynı firmaya ait bir yolcu otobüsünün şoförü de en sol şeritte seyir halindeyken, cep telefonuyla oynamış ve bir yolcu tarafından şoförün bu anları görüntülenmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından o şoför, en yakın terminalde otobüsten indirilerek, firma tarafından şoförün işine son verilmişti.