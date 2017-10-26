T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cep telefonuyla oynadı, hız sınırlarına uymadı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR- Aydın otoyolunda şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla oynadı

26 Ekim 2017 13:04

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR- Aydın otoyolunda şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla oynadı. Şoförün bu kural ihlali, ön tarafta oturan bir yolcu tarafından görüntülendi. Ardından aynı otoyolda bulunan Selatin Tüneli\'nde hız sınırının 80 kilometre olmasına rağmen şoför, saatte 110 kilometre hızla ilerledi. Yolcuların hayatını hiçe sayarak, hız yapan şoförün bu anları da aynı yolcu tarafından kaydedildi. İzmir-Bodrum seferini yapan, Kamil Koç firmasına ait 16 RH 737 plakalı yolcu otobüsünü kullanan şoför, dün sabah saatlerinde, İzmir-Aydın otoyolunda ilerlerken, gözünü yoldan ayırıp, cep telefonuyla ilgilendi. Şoförün otobüs otoyolda hızlı şekilde ilerlerken yaptığı bu davranış, ön tarafta oturan bir yolcu tarafından görüntüledi. Daha sonra şoför, aynı otoyolda bulunan ve hız sınırı 80 kilometre olan Selatin Tüneli\'nde 110 kilometre hızla gitti. Otobüs şoförünün kural ihlali yaptığı bu anlar da aynı yolcu tarafından kaydedildi. BAŞKA BİR ŞOFÖR, İŞTEN ÇIKARILMIŞTI Öte yandan geçtiğimiz günlerde, aynı firmaya ait bir yolcu otobüsünün şoförü de en sol şeritte seyir halindeyken, cep telefonuyla oynamış ve bir yolcu tarafından şoförün bu anları görüntülenmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından o şoför, en yakın terminalde otobüsten indirilerek, firma tarafından şoförün işine son verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAAydınArdındanSelatin TüneliYolcularınKamil KoçRHDahaOtobüsBAŞKA BİRGörüntülerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24