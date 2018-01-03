(Görüntülü Haber) Cep telefonunuz el bombasına dönüşmesin

Nermin UÇTU MANİSA, (DHA) MANİSA Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Üzen, tablet ve cep telefonu gibi teknolojik ürünlerin kalitesiz şarj aletleriyle şarj edilmesi halinde patlayabileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Üzen, elektronik aletlerin bilinçli kullanılmaması halinde ortaya çıkacak olası tehlikeli dikkat çekti. Zaman zaman basında yer alan cep telefonlarının patlaması haberlerine değinen Üzen, özellikle Çin malı kalitesiz ürünlerin patladığına ve yangınlara neden olabildiğini söyledi. Kaliteli telefonlarda, kalitesiz şarj aleti kullanımının patlamaya davetiye çıkardığını ifade eden, Zonguldak\'ta bir doktorun cebindeki telefonun patlamasını örnek gösteren Üzen, Kalitesiz malların patladığını, yangına sebebiyet verdiğini biliyorduk. Fakat kaliteli bir telefonun patlaması ilginç bir konu. Muhtemelen kalitesiz bir şarj aleti ile telefon hasar gördü ve sonrasında patladığını düşünüyoruz. Kaliteli ürünlerde patlama fazla görülmez. Kalitesiz bir şarj aleti ile doldurulan powerbank\'in şiştiğini görüyoruz. Kalitesiz bir ürünle bunu doldurduğunuzda içindeki piller genleşip, patlamaya hazır bir el bombası haline geliyor. Bu oldukça tehlikeli dedi. KALİTESİZ ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİ ENGELLENMELİ Bu tarz sorunların yaşanmaması için elektronik cihazların ülkeye girişinde denetim mekanizması oluşturulması gerektiğini dile getiren Üzen, Gümrüklerdeki kişiler, teknik araçların kaliteli olup olmadığını bilmezler. Denetim mekanizması çalışmadığı sürece, kalitesiz mallar ülkeye girdiği sürece bu tür patlamaları duymaya devam edeceğiz. Bununla ilgili Gümrük Ticaret Bakanlığı\'nın önlem alması gerekiyor. Önlemler neticesinde de kalitesiz ürünlerin ülkeye girişinin engellemesi lazım diye konuştu. KALİTESİZ ŞARJ CİHAZI KULLANMAYIN Birçok kişinin elektronik cihazları geceleri şarj ettiğine dikkat çeken Üzen, Kalitesiz bir şarj cihazı ile akşamdan şarja takılan cihazlarda, sabaha kadar pillerin genleşmesi ve şişmesi ile patlamalar yaşanabiliyor diye konuştu. Günümüzde çocukların cep telefonu ve tabletlerle vakit geçirdiğine de dikkat çeken Mehmet Üzen, onları korumak için şarjdayken kullanmalarına izin verilmemesi gerektiğini de dile getirdi.