(Görüntülü Haber) Cep telefonunu çalan hırsıza para ödülü verecek

Alparslan ÇINAR ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 14 yıllık terzi 42 yaşındaki Meryem Mert, cep telefonunu çalan hırsıza, ?Telefonumdaki bilgiler ve fotoğraflar çok önemli. Geri getirirsen para ödülü vereceğim diye seslendi.Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi\'nde 14 yıldır terzilik yapan Meryem Mert, geçen perşembe günü ekmek almak için dükkanından ayrıldığında cep telefonunu dükkan girişindeki masanın üzerine bıraktı. Mert, market dönüşü telefonunu bıraktığı yerde bulamadı. Telefonunun çalındığını düşünen kadın, dükkanın karşısındaki konfeksiyon mağazasının güvenlik kameralarını inceledi. HIRSIZ KAMERA TESPİTİ YAPMIŞ Meryem Mert, dükkanın önünden geçen uzun boylu ve kilolu bir kişinin açık kapıdan girip masanın üzerindeki cep telefonunu fark ettiğini ve geri gelip el çabukluğuyla çaldığını gördü. Hırsızın cep telefonunu çalmadan önce dükkan önünde kamera olup olmadığına dair inceleme yaptığını da gören Mert, kamera kayıtlarıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu. \'TELEFONU GERİ GETİRSİN PARA ÖDÜLÜ VERECEĞİM\' 19 yıldır aynı telefon numarasını kullandığını ve içerisinde çok önemli müşterilerine ait iletişim bilgileri olduğunu anlatan Meryem Mert, fotoğraf ve bilgilerin telefondan değerli olduğunu söyledi. Emniyete başvurmasına rağmen bir sonuç alamayacağını düşündüğünü kaydeden Mert, şöyle konuştu ?19 yıldır kullandığım hattımda önemli müşterilerimin numarası vardı. Telefonda banka hesap bilgilerim, şifrelerim ve mahrem fotoğraflarım vardı. Hırsız telefonumu getirsin, ona para ödülü vereceğim. Yeter ki içerisindeki özel bilgilerime ulaşabileyim. HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elleri cebinde dükkan önünden geçerken açık kapıdan telefonu fark eden şüpheli bir süre ilerledikten sonra geri dönüyor. Telefonun olduğu yere bakarak geçen şüpheli, dükkanın arka tarafına dolaşıp çevrede kamera olup olmadığını kontrol ediyor. Hırsız, sol eliyle masanın üzerinden aldığı cep telefonunu sol arka cebine koyduktan sonra dükkandan çıkıp ortadan kayboluyor.