(Görüntülü Haber) 'Cennetin kuşları'nı kanaviçeye işlediler

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bulunan Türkiye ve dünyanın en önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde bulunan göçmen kuşlar iki kadın girişimcinin yaptığı çalışma ile bire bir olarak kanaviçeye işlendi. Göçmen kuşlar geleneksel Türk halk dokuma tekniği olan kanaviçede hayat buldu. Samsun\'da bulunan kadın girişimciler; Zekiye Sezer (62) ile Canan Özdemir (53), KOSGEP desteği ile geçen yıl açtıkları atölyede geleneksel Türk dokuma örneklerini günümüze uyarladı. İki kadın girişimci Samsun\'da bulunan dünyanın ve Türkiye\'nin en önemli sulak alanlarından birisi olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'ndeki göçmen kuşları bire bir olarak kanaviçeye işledi. İlk aşamada yalı çapkını, saka, mavi kuş, karabaşlı iskete kuşlarının çekilmiş fotoğraflarından bire bir şekilde kanaviçeye işlenerek pano, çanta gibi ürünler üretildi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi\'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'ne gelen kuşlardan yapılan bu çalışma kısa sürede ilgi gördü. İlk defa böyle bir çalışma yapıldığı belirtildi. Samsun için Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nin çok önemli olduğunu belirten Zekiye Sezer, şöyle dedi: \"Kuş Cennetimizdeki kuşları kanaviçe ile hayata geçirmeye çalıştık. Bu kuşları birebir olarak kanaviçeye işledik. Bu kuşların üzerinde bulunduğu örtüler, duvar panoları, el ve sırt çantaları yaptık. Deltadaki kuşların kanaviçeye birebir işlenmesi ile ilgili daha önce yapılmış böyle bir çalışma yok. İlk defa bunu biz yaptık. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Özellikle il dışından gelen yabancı misafirlerden çok güzel tepkiler alıyoruz.\" Kuşlarla ilgili yaptıkları bu uygulama için Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'ndeki kuşların isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı bir kitabı kaynak olarak aldıklarını söyleyen Canan Özdemir, \"Biz delta ile ilgili çalışma yaparak farklı bir ürün ortaya koymaya çalıştık. Kuşları tanıyan insanlar kanaviçeye baktıklarında hangi kuşun olduğunu çok net bilebiliyorlar. UNESCO Dünya Mirası Listesi\'ne girmeye aday olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'ndeki kuşlardan ilk aşamada 4\'ünü çalıştık. Bunlar yalı çapkını, saka, mavi kuş, karabaşlı iskete kuşu oldu. Çok eski bir Türk dokuma tekniği olan kanaviçeyi kullanarak yaptığımız bu çalışma oldukça dikkat çekti. İlerleyen aşamada kanaviçeye işlediğimiz kuş sayısını artırmayı planlıyoruz\" diye konuştu. RAMSAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KORUNUYOR Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 21 bin 700 hektarlık sulak alana sahip, 5 bin 174 hektarlık kısmı ise, Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olarak Uluslar arası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunuyor. Bölgede irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri\'ndeki en önemli 4 kriterden 3\'üne sahip olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, Türkiye’de bugün kayıt altına alınmış 478 kuş türü tespit edildiği, bunların 350\'sinin burada görüldüğü ve 140\'ının burada ürediği tespit edildiği ifade edildi. Dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15\'inin, Kızılırmak Deltası’nda görülüp kayıt altına alındığı, Kızılırmak Deltası’nın dünyadaki kuş cennetlerinden farklı kılan en önemli özelliklerden birinin de yılın her ayı farklı kuşların görülebildiği olduğu belirtildi.