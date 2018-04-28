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(Görüntülü Haber) Cengiz Kurtoğlu sera gezip, ürünlerin tadına baktı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesine konser için gelen Cengiz Kurtoğlu, seraları gezdi

28 Nisan 2018 20:18

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kumluca ilçesine konser için gelen Cengiz Kurtoğlu, seraları gezdi. Domates, salatalık ve kavun gibi ürünleri tadan Kurtoğlu, \"Gelip yerinde görmek gerekiyormuş. Mükemmel, güvenle tüketmek lazımmış\" dedi. Kumluca Belediyesi\'nin bu yıl 19\'uncusunu düzenlediği Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında konser için ilçeye gelen Cengiz Kurtoğlu, seraları gezdi. Üreticilerle sohbet eden Cengiz Kurtoğlu, seralarda yetiştirilen ürünlerin tadına baktı. Üretici kadınların sebzeleri hangi şartlarda ürettiklerini anlattığı Cengiz Kurtoğlu, seralardan çok etkilendiğini söyledi. Kurtoğlu, \"Gelip yerinde görmek gerekiyormuş. Mükemmel, güvenle tüketmek lazımmış\" dedi. Cengiz Kurtoğlu, aynı gün akşam ise Karatepe Stadı\'nda sahneye çıktı. Yaklaşık 1 saat sahnede kadar Cengiz Kurtoğlu, sevilen şarkılarını 5 bin kişiyle birlikte seslendirdi. Cengiz Kurtoğlu\'na Kumluca Belediyesi ve gecenin sponsoru Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği üyeleri tarafından plaket ve Yörüklüğü simgeleyen poşu takdim edildi. Gecede, festival kapsamında yapılan Yörük Göçü kortejinde aktif rol alan mahalle muhtarlarına ve göçe katılan mahalle sakinlerine de plaket verildi.

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