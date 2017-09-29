T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çengelköy'de trafik kazası

Cengiz ÇOBAN - Özgür ALTUNCU/İSTANBUL,(DHA) Üsküdar Çengelköy sahilinde meydana gelen kazada 5 araç hasar gördü,  1 kişi yaralandı

29 Eylül 2017 18:58

Cengiz ÇOBAN - Özgür ALTUNCU/İSTANBUL,(DHA) Üsküdar Çengelköy sahilinde meydana gelen kazada 5 araç hasar gördü,  1 kişi yaralandı. 



Kaza Yalıboyu Caddesi\'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Aykut Gümüş idaresindeki 34 YL 9635 plakalı araç seyir halindeyken sokaktan çıkan Ahmet Yönalp\'ın kullandığı 34 JD 9848 plakalı araçla çarpıştıktan sonra park halindeki 34 RKH 90 plakalı araca çarparak takla attı. Kazada park halindeki araçlarla birlikte 5 araç zarar gördü.



Kazada Gümüş hafif şekilde yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, başka bir kazaya meydan vermemek için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Yalıboyu Caddesi üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardınadan trafik normale döndü. Kazaya karışan bir sürücü, “Trafik sıkışık olduğu için yol verdim. Karşı yönden alan araç hızlı geliyordu çarpmanın etkisiyle takla attı.daha sonra diğer araçlar zarar gördü\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizALTUNCUİSTANBULDHAYalıboyu CaddesiAykut GümüşYLAhmet YönalpJDRKHKazadaKazada GümüşOlayınPolisKazaKazayaKarşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24