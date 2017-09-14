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(Görüntülü Haber) Cenazesi karışan Halil Asal toprağa verildi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- AYDIN'ın Söke İlçesi'nde tedavi gördüğü hastanede kurtarılaayan ve uçakta cenazesi karışan 50 yaşındaki Halil Asal, bugün Şanlıurfa'da toprağa verildi

14 Eylül 2017 19:08

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- AYDIN\'ın Söke İlçesi\'nde tedavi gördüğü hastanede kurtarılaayan ve uçakta cenazesi karışan 50 yaşındaki Halil Asal, bugün Şanlıurfa\'da toprağa verildi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Söke\'de 11 Eylül\'de hayatını kaybeden Halil Asal\'ın cenazesi, kargo uçağında karışınca Erzincan\'a gönderildi, Şanlıurfa\'ya ise Fatma Celayir isimli kadının cenazesi yollandı. Aile fertlerinin son anda morgda yüzünü açtıkları kefende kadın cesedi olduğunu görünce karışıklık fark edildi. Karışıklığın bildirmesinin ardından Asal\'ın cenazesi Şanlıurfa\'ya, Fatma Celayir\'in cenazesi uçakla memleketlerine gönderildi. Dün akşam saatlerinde kente getirilen Halil Asal\'ın cenazesi bugün Yusuf Paşa Camii\'nde kılınan öğle namazının ardından Bediüzaman Aile Mezarlığına defnedildi.

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