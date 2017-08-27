(Görüntülü Haber) Cemil İpekçi: Türkiye'de hala modacı kim, terzi kim ayırt edilmiyor

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-ÜNLÜ Modacı Cemil İpekçi, yakın zamanda evlenen Neslihan Atagül ve Fahriye Evcen\'in birbirine benzer gelinlikler tercih ederek \'pişti\' olduklarını belirterek, \"Türkiye\'de hala modacı kim, tasarımcı kim, terzi kim maalesef ayırt etmiyorsunuz. Son diyorsunuz ki, \'özel diktirdim\'. Terzi dikmiş. Kim diktiyse modacı, tasarımcı değilmiş. Benim daha bir tane pişti olan gelinliğim olmadı\" dedi. Ünlü Modacı Cemil İpekçi, eski dünya güzeli, model ve oyuncu Azra Akın ile Atakan Koru\'nun düğününe katılmak üzere Edirne\'nin Keşan İlçesi\'ne geldi. Azra Akın, düğünde Cemil İpekçi imzasını taşıyan gelinliği giydi. Cemil İpekçi, düğün öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Azra Akın\'ın kendisi için çok önemli biri olduğunu belirten İpekçi, şunları söyledi: \"Azra, hem dünya güzellik kraliçesi seçilmişti hem de o yıl elbisem en güzel elbise seçilmişti. Bende dünyanın en iyi tasarımcısı seçilerek kristal dünya ödülünü kazanmıştım. O günden sonra benim kızım gibi oldu. Gelinliğini de yapmak Allah bana nasip eyledi. Tabi çok zordu. Ne dikeceğime karar vermek için 1 hafta uyumadım. Azra belki Hollanda doğumlu ama ailesinden aldığı topraklarımızın terbiyesi ve güzelliği de var. Aklıma kardelen geldi. Kardelen çok zorluklarda açan bir çiçek. Bembeyaz, saf ve nadide bir çiçektir\" GELİNLİK 2 AYDA DİKİLDİ Azra Akın\'ın gelinliğini tamamlamasının 2 aynı aldığını ifade eden Cemil İpekçi, \"Bütün duvağının kenarı iğne oyası. Gelinliğinde 40 metreye yakın iğne oyası var. Üstünde hemen hemen bin tane hakiki istiridye kum incisi var. Duvağının başını yaparken hakiki küçük inciler kullanarak, kardeleni ters çevirmişiniz gibi bir hava yarattım. Ben çok beğendim. O da çok beğendi. Değdi kızıma\" dedi. İKİNCİ BABA OLARAK FAİZİNİ BEKLİYORUZ Cemil İpekçi, Azra Akın\'ın Trakya\'ya gelin gitmesini sevinçle karşıladığını belirterek, \"Trakya insanları şen şakrak olur. Her dakika göbek atılır, her dakika eğlenilir. Damadı gördüm, çok mutlu oldum. İnşallah evlilikleri bir ömür boyu devam eder. İkinci baba olarak faizini bekliyoruz. Trakya bereketli yerdir. Kız benden istenmedi ama damat çok terbiyeli. Tam Trakyalı, neşeli. Kabul gördü. Çok başka biriyle evlenseydi üzülebilirdim. Düğünü de çok mütevazi. Bir aile bahçesinde kutlayacağız\" diye konuştu. BENİM DAHA BİR TANE PİŞTİ OLAN GELİNLİĞİM OLMADI Yakın zamanda evlenen Neslihan Atagül ve Fahriye Evcen\'in gelinliklerinin birbirine benzetildiğinin sorulması üzerine konuşan Cemil İpekçi, \"Benzeyebilir. Maalesef hazır gelinlik aldığınız zaman pişti olabilirsiniz. Özel dikim ama bu sizlere bir ders olsun. Kim modacı, kim terzi. Siz terziye diktiriyorsanız ama o kendine \'modacı\' diyorsa işte burada meydana çıkıyor. Çünkü mecmuayı açıyor, mecmuadan seçiyor ve pişti de olabilirsiniz. Onun için Türkiye\'de hala modacı kim, tasarımcı kim, terzi kim maalesef ayırt etmiyorsunuz. Son diyorsunuz ki, \'özel diktirdim\'. Terzi dikmiş. Kim diktiyse modacı, tasarımcı değilmiş. Benim daha bir tane pişti olan gelinliğim olmadı\" dedi.