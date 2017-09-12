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(Görüntülü Haber) Çelikhan'da 3'ü sağlıkçı, 4 kişi metan gazından zehirlendi

Mahir Alan-Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman)- (DHA) - ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesi'nde su kuyusunu temizleyen 1 işçi ile onu kurtarmaya çalışan 3 sağlık görevlisi metan gazından zehirlendi

12 Eylül 2017 02:05

Mahir Alan-Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman)- (DHA) - ADIYAMAN\'ın Çelikhan İlçesi\'nde su kuyusunu temizleyen 1 işçi ile onu kurtarmaya çalışan 3 sağlık görevlisi metan gazından zehirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Gölbağı Köyü\'nde meydana geldi. Köye ait su kuyusu özel bir firma tarafından temizlenmek istendi. Temizlik için kuyuya giren 55 yaşındaki Hamdi Kaplan, uzun süre içeride kalınca arkadaşları sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinden 3\'ü kuyuya girdi. Sağlık görevlileri de uzun süre içeriden çıkmayınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin girdiği kuyuda baygın halde bulduğu 3 sağlık görevlisi ile işçi Hamdi Kaplan, yapılan çalışmayla dışarıya çıkarıldı. Malatya, Çelikhan ve Adıyaman\'daki hastanelere götürülen 4 kişi, acil servislerde tedaviye alındı. Kuyuda biriken metan gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişinin tedavileri sürüyor.

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