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(Görüntülü Haber) Çelik yelekli hırsız kamerada

Başakşehir'de bir daireye  giren hırsızlar evde bulunan çelik yeleği çaldıktan sonra yan daireye girip çelik yelekle hırsızlık yapmaya devam ettiler

27 Mart 2018 18:56

Başakşehir\'de bir daireye  giren hırsızlar evde bulunan çelik yeleği çaldıktan sonra yan daireye girip çelik yelekle hırsızlık yapmaya devam ettiler. 


 

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


 

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Olayı Bahçeşehir\'de bulunan bir sitedeki binanın giriş katındaki dairede medyana geldi. Emekli askerin oturduğu daireye giren hırsızlar çelik yeleği çaldı. Şüphelilerden biri çelik yeleği üzerine giyip yan taraftaki daire de hırsızlık yapmaya devam ettiler. Yatak odası ve çocuk odasını talan eden hırsızlar daha sonra oturma odasına geçti.

Şüpheliler oturma odasındaki çekmeceleri karıştırmaya başladı. İçlerinden biri güvenlik kamerasını fark etti ve hemen yanında bulunanları uyararak odadan çıktılar.


 

YÜZÜNÜ KAPATIP KAMERANIN AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

Bir süre sonra yüzünü kapatan çelik yelekli şüpheli kameraya doğru gelip kameranın açısını değiştirdi. Şüpheliler  3 daireden yaklaşık 50 bin TL\'lik değerli eşya ve para alarak kayıplara karıştılar. Hırsızlık anı ise evin güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarını izleyen polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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