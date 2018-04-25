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(Görüntülü Haber) Çelik konstrüksiyon işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, yapımı devam eden fabrikada montaj yaparken üzerine çelik konstrüksiyon düşen işçilerden Halil İbrahim Daloğlu (36) öldü, 2 işçi yaralandı

25 Nisan 2018 22:01

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, yapımı devam eden fabrikada montaj yaparken üzerine çelik konstrüksiyon düşen işçilerden Halil İbrahim Daloğlu (36) öldü, 2 işçi yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında, Karabük Organize Sanayi Bölgesi\'nde yapımı devam eden hasır çelik üretilecek olan fabrikada meydana geldi. Fabrikanın montaj işinde çalışan işçiler Halil İbrahim Daloğlu, Hüseyin Tunç (25) ve Yalçın Gergen (26) üzerlerine düşen çelik konstrüksiyonun altında kaldı. Tunç ve Gergen kendi imkanlarıyla, Daloğlu ise diğer işçilerin yardımıyla çelik konstrüksiyonun altından kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiye müdahalede bulunarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Evli ve 3 çocuk babası Halil İbrahim Daloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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