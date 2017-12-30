(Görüntülü Haber) Çelik işçisi yeni yıla mutlu ve umutlu giriyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - İSDEMİR​ ve Hak-İş Konfederasyonu arasındaki 26\'ncı dönem toplu iş sözleşmesinin Ankara’da imzalanmasının ardından, İsdemir Otobüs Terminali\'nde kutlama yapıldı.



İsdemir’de 3 bin 107 işçiyi kapsayan 26’ncı dönem toplu iş sözleşmenin, tarafların anlaşmasıyla sonuçlanması üzerine kutlama düzenledi. Saat 16.00\'da vardiya çıkışı çelik işçisi, sendika yönetimi ve İsdemir yönetimi tesis içerisindeki İsdemir Otobüs Terminali’nde (İSOT) bir araya geldi. Ellerinde bayraklarlarla gelen işçiler ve aileleri, İsdemir Genel Müdürü Toker Özcan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile Ak Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar’ı çiçeklerle karışladı.



Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Çelik iş Genel Başkanı Yunus Değirmenci “Sabırla bekleyen siz emekçi kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Bugüne kadar yetkisiz, sorumluluğu olmayan insanların çok şeyler söylediğini belirten Değirmenci şöyle konuştu:



“Uzun görüşmeler sonucunda, imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle, her birinize verilen 3000 TL avansları mahsup ettirmedik. Sizlere 5 Ocak 2018 tarihine kadar ödenmek üzere, en düşük iş grubuna 6000 TL, en yüksek iş grubuna 7500 TL brüt olmak üzere, bağlılık primi olarak, fark aldık. Hepinize helali hoş olsun. Bırakın, cebinize para girmeden aidat almayı, bu paralarınızdan aidat da kestirmedik. Genel müdürümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde, imzaladığımız 2018 dönemi sözleşmesi için, birinci altı ay yüzde 2, 3, 4 ve 5. ve 6 aylarda enflasyon, altıncı 6 ayda enflasyon+2 olarak anlaştık. Bu da sizlere hayırlı olsun. Sosyal yardımlarda, biri hariç, her yıl için, yüzde 16’lardan fazla artışlar sağladık.”



BAŞIMIZ DİK GELDİK



Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise gönül rahatlığı ile toplu sözleşmeye imza attıklarını ve iş güvencesi aldıklarını belirterek şunları söyledi:



“ Biz şunu istiyoruz, ekmeğimizi helalinden kazanıp, burada barış içerisinde çalışmak istiyoruz. Bizim bütün hayalimiz buydu. Bu toplu sözleşmeyle bu hayalimizin birinci adımını gerçekleştiriyoruz. Esas sözleşmeyi üç yıl sonra gerçekleştireceğiz. Huzurunuza başımız önde değil, dik olarak geldik. Türkiye’nin şartları, demir çelik sektörünün şartları, ülkemizin ekonomik durumu, dünya krizinin yaşandığı bir dönemde bu toplu iş sözleşmesini başarılı bir toplu sözleşme olarak gönülden imzaladım. Bizi en çok korkutan, endişeye sevk eden şey şudur; bu işletmeden geleceğimizin olmadığına inanmaktır. Çok şükür, yeni dönemde hepimiz bu işletmede geleceğimizi göreceğiz. Bu işletmede hayatımızı inşallah sonuna kadar devam ettireceğiz. Hiç bir arkadaşımız işinden endişe etmesin.”



Dünyada bir yıl boyuncu hiç kaza yapmamış ilk çelik şirketi olmayı hayal ettiklerini belirten İsdemir Genel Müdürü Toker Özcan da, “Sizlere zarar geldikten sonra dünyanın en çok çelik üreteni olsak bile bir anlamı yok. Yine diğer bir hayalim; hayalimiz şimdi. Akdeniz havzasının en büyük çelik üreticisi olmak istiyoruz. Çok büyük bir iddia ve ben bunu gerçekleştireceğimize olan inancım da tam\" dedi.