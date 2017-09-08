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Politika

(Görüntülü Haber) Celal Doğan Ortaokulu'nun adının değiştirilme kararına tepki

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Celal Doğan Ortaokulu'nun adının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokulu olarak değiştirilmesi kararına tepki gösterdi

08 Eylül 2017 20:28

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Celal Doğan Ortaokulu\'nun adının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokulu olarak değiştirilmesi kararına tepki gösterdi. Merkez Şahinbey İlçesi\'ne bağlı Barış Mahallesi\'nde bulunan Celal Doğan Ortaokulu\'nun adı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokulu olarak değiştirilmesine karar verildi. HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, valilik onayına sunulan karara tepki gösterip okul önünde önünde basın açıklaması yaptı. Toğrul, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Gaziantepspor Kulübü başkanlığı görevlerinde bulunan ve halen HDP İstanbul Milletvekili olarak mecliste bulunan Celal Doğan\'ın kentte yıllarca hizmet verdiğini ve okulun adının değiştirilmemesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi: \"Celal Doğan, bu şehirde marka bir isimdir. Celal Doğan denince Gaziantep, Gaziantep denince Celal Doğan ismi akla geliyor. Burası eskiden su deposuydu. Okula gitmek isteyen öğrenciler, 6 kilometre yol yürüyorlardı. O dönemin muhtarının Celal Doğan\'a ulaşmasıyla zor şartlarda bu okulun buraya yapılması sağlanıyor. Yeni isim arayanlar, buranın ismini değiştirmek yerine, yeni okullar açsınlar. Biz okulun isminin değişmesini kabul etmiyoruz.\"

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